Когда могут подешеветь компьютеры: Acer прогнозирует снижение цен во второй половине 2027 года

Чипы памяти в ОЗУ. Фото: Unsplash

Цены на компьютеры могут продолжить расти до конца 2026 года, однако уже в следующем году ситуация может измениться. В Acer ожидают, что после стабилизации в первой половине 2027 года стоимость ПК начнёт снижаться.

О том, когда компьютеры могут начать дешеветь и что происходит с ценами на память, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Hardware.

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Когда цены на компьютеры могут начать снижаться

Председатель и генеральный директор Acer Джейсон Чен ожидает, что цены на комплектующие начнут снижаться во второй половине 2027 года. По его словам, сейчас дефицит касается преимущественно отдельных дорогостоящих компонентов, среди которых LPDDR5X-9600 и чипы Nvidia N1 и N1X.

В то же время покупателям еще придется столкнуться с подорожанием. Из-за задержки между изменением закупочной стоимости комплектующих и розничными ценами Чен прогнозирует рост стоимости ПК на 5-20 % до конца 2026 года.

В первой половине 2027 года цены, по его оценке, должны стабилизироваться, а после этого начать снижаться.

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Чен также не согласился с прогнозами отдельных производителей памяти о том, что дефицит может продлиться до 2030 года или даже дольше. По его мнению, крупные поставщики заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранять высокую маржу, поэтому говорят о длительном периоде высоких цен.

Руководитель Acer утверждает, что запасов памяти и SSD уже достаточно, а дефицит процессоров ограничивается отдельными моделями.

Дополнительное давление на цены, по его словам, могут оказать китайские производители памяти, предлагающие более дешевые решения. Acer вместе с HP и Asus уже начала использовать чипы CXMT в части своих продуктов, а в некоторых моделях Lenovo в Германии обнаружили SSD от YMTC.

В то же время Чен обратил внимание, что дорожать начали не только память, но и SSD, печатные платы и стеклоткань, используемая в материнских платах. Поэтому окончательное снижение цен на компьютеры будет зависеть от ситуации сразу с несколькими категориями комплектующих.

Ранее Новини.LIVE писали, что дефицит DRAM может заставить производителей смартфонов вернуться к более скромным объемам оперативной памяти. Согласно новому отчету, в бюджетном сегменте могут вновь распространиться модели с 4 ГБ ОЗУ, а переход флагманов на 16 ГБ замедлится.

Также Новини.LIVE сообщали, что Google Chrome может активно использовать оперативную память, особенно при большом количестве открытых вкладок. Встроенные режимы "Экономия памяти" и "Энергосбережение" помогают снизить нагрузку без необходимости полностью закрывать страницы.