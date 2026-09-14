Телевізор замість монітора: які недоліки має великий екран для роботи та ігор

Чоловік перед телевізором, як монітором для комп'ютера. Фото: кадр з відео/YouTube

Телевізор можна підключити до комп'ютера через HDMI і використовувати як великий екран, але для щоденної роботи це не завжди зручно. Порівняно з моніторами телевізори часто поступаються за чіткістю зображення, швидкістю відгуку та комфортом під час тривалого використання.

Про те, які недоліки має телевізор замість комп'ютерного монітора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Чому телевізор поступається монітору під час роботи за ПК

Телевізори зазвичай розраховані на перегляд із відстані кількох метрів, тоді як монітори використовують значно ближче до очей. Через нижчу щільність пікселів інтерфейс, текст та інші елементи на великому телевізорі можуть мати менш чіткий вигляд, якщо сидіти близько до екрана. Зі збільшенням відстані ця різниця стає менш помітною.

Ще одна відмінність стосується швидкості відгуку. Телевізори часто використовують додаткову обробку зображення, через що між натисканням клавіші, рухом миші або контролера та результатом на екрані може виникати більша затримка.

Монітори зазвичай краще пристосовані до мінімальної затримки і мають менший час відгуку пікселів, що особливо важливо у вимогливих і конкурентних іграх. У сучасних телевізорах цю проблему частково може зменшити спеціальний ігровий режим.

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Значення має і розмір екрана. Якщо сидіти надто близько до великого телевізора, тривала робота може бути менш комфортною для очей.

Для телевізорів рекомендується відстань приблизно у 1,5 раза більша за діагональ екрана. Наприклад, для 50-дюймової моделі це близько 1,9 метра, а для 65-дюймової — приблизно 2,5 метра.

За комп'ютерним столом таку відстань забезпечити складніше. Крім того, підсвічування телевізора може мерехтіти під час регулювання яскравості, що здатне робити тривалі сеанси менш комфортними.

Велика діагональ також потребує більше простору на робочому столі або окремого місця для встановлення. Телевізор все ж може працювати як комп'ютерний дисплей і дозволити заощадити на покупці окремого монітора, однак для вимогливих завдань, ігор або багатогодинної роботи спеціалізований монітор краще пристосований до такого сценарію.

Раніше Новини.LIVE писали, що старий комп'ютерний монітор із HDMI-портом можна перетворити на окремий телевізор або екран для перегляду стримінгових сервісів. Для цього достатньо підключити ТВ-приставку, а за відсутності вбудованих динаміків використати зовнішні колонки.

Також Новини.LIVE розповідали, що OLED-монітори вирізняються високою контрастністю та глибоким чорним, але під час щоденної роботи й тривалого використання зі статичними вікнами мають певні компроміси. Перед покупкою варто оцінити, чи не переважать ці недоліки переваги якісного зображення в іграх і фільмах.