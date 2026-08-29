Як перетворити старий монітор на телевізор за допомогою HDMI та ТВ-приставки

Монітор для комп'ютера. Фото: Unsplash

Непотрібний комп'ютерний монітор із HDMI-портом можна використати як окремий телевізор або екран для стримінгу. Для цього достатньо підключити ТВ-приставку, а проблему зі звуком за потреби вирішити зовнішніми колонками.

Про те, як перетворити старий монітор на телевізор та що для цього знадобиться, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

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Найпростіше підключити ТВ-приставку через HDMI

Для перегляду Netflix, YouTube та інших стримінгових сервісів до HDMI-порту монітора можна підключити пристрій на кшталт Amazon Fire TV Stick або Roku Ultra.

Після цього потрібно вибрати відповідний HDMI-вхід і налаштувати підключення до інтернету.

Перед купівлею приставки варто перевірити, чи підтримує монітор HDCP — технологію захисту цифрового контенту. Без неї відтворення захищених фільмів і серіалів може бути недоступним.

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Через HDMI до монітора також можна підключити DVD- або Blu-ray-плеєр. Багато моделей дисплеїв здатні відтворювати картинку у 1080p за частоти 60 Гц.

Безпосередньо підключити телевізійну антену до більшості комп'ютерних моніторів не вийде, оскільки в них немає вбудованого цифрового ТБ-тюнера. Для цього потрібна окрема цифрова ТВ-приставка. Антену підключають до неї, а зображення передається на монітор через HDMI.

Такий спосіб дозволяє дивитися безплатні ефірні канали. Деякі OTA-приставки також підтримують запис передач для подальшого перегляду.

Що робити, якщо в моніторі немає динаміків

Відсутність вбудованих динаміків не заважає використовувати монітор як телевізор.

Якщо підключене обладнання або сам дисплей підтримує Bluetooth, звук можна вивести на бездротову колонку.

Інший варіант — звичайні комп'ютерні колонки з USB-живленням або стандартним аудіопідключенням.

Раніше Новини.LIVE писали, що телевізор у магазині може показувати зовсім інакше, ніж після встановлення вдома. Часто справа не в самій моделі, а в демонстраційному режимі, який штучно підсилює яскравість, насиченість кольорів і плавність руху.

Також Новини.LIVE розповідали, що на враження від телевізора сильно впливає місце його розміщення в кімнаті. Деякі зони в оселі можуть створювати незручності під час перегляду та водночас підвищувати ризики для самої техніки.