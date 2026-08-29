Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Старий монітор можна перетворити на телевізор: простий спосіб

Старий монітор можна перетворити на телевізор: простий спосіб

Ua ru
29 серпня 2026 06:32
Як перетворити старий монітор на телевізор за допомогою HDMI та ТВ-приставки
Монітор для комп'ютера. Фото: Unsplash

Непотрібний комп'ютерний монітор із HDMI-портом можна використати як окремий телевізор або екран для стримінгу. Для цього достатньо підключити ТВ-приставку, а проблему зі звуком за потреби вирішити зовнішніми колонками.

Про те, як перетворити старий монітор на телевізор та що для цього знадобиться, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Реклама

Найпростіше підключити ТВ-приставку через HDMI

Для перегляду Netflix, YouTube та інших стримінгових сервісів до HDMI-порту монітора можна підключити пристрій на кшталт Amazon Fire TV Stick або Roku Ultra.

Після цього потрібно вибрати відповідний HDMI-вхід і налаштувати підключення до інтернету.

Перед купівлею приставки варто перевірити, чи підтримує монітор HDCP — технологію захисту цифрового контенту. Без неї відтворення захищених фільмів і серіалів може бути недоступним.

Читайте також:

Через HDMI до монітора також можна підключити DVD- або Blu-ray-плеєр. Багато моделей дисплеїв здатні відтворювати картинку у 1080p за частоти 60 Гц.

Безпосередньо підключити телевізійну антену до більшості комп'ютерних моніторів не вийде, оскільки в них немає вбудованого цифрового ТБ-тюнера. Для цього потрібна окрема цифрова ТВ-приставка. Антену підключають до неї, а зображення передається на монітор через HDMI.

Такий спосіб дозволяє дивитися безплатні ефірні канали. Деякі OTA-приставки також підтримують запис передач для подальшого перегляду.

Що робити, якщо в моніторі немає динаміків

Відсутність вбудованих динаміків не заважає використовувати монітор як телевізор.

Якщо підключене обладнання або сам дисплей підтримує Bluetooth, звук можна вивести на бездротову колонку.

Інший варіант — звичайні комп'ютерні колонки з USB-живленням або стандартним аудіопідключенням.

Раніше Новини.LIVE писали, що телевізор у магазині може показувати зовсім інакше, ніж після встановлення вдома. Часто справа не в самій моделі, а в демонстраційному режимі, який штучно підсилює яскравість, насиченість кольорів і плавність руху.

Також Новини.LIVE розповідали, що на враження від телевізора сильно впливає місце його розміщення в кімнаті. Деякі зони в оселі можуть створювати незручності під час перегляду та водночас підвищувати ризики для самої техніки.

телевізор монітор підключення монітора функції телевізора
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації