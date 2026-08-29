Как превратить старый монитор в телевизор с помощью HDMI и ТВ-приставки

Монитор для компьютера. Фото: Unsplash

Не нужный компьютерный монитор с HDMI-портом можно использовать в качестве отдельного телевизора или экрана для стриминга. Для этого достаточно подключить ТВ-приставку, а проблему со звуком при необходимости решить с помощью внешних колонок.

О том, как превратить старый монитор в телевизор и что для этого понадобится, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

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Проще всего подключить ТВ-приставку через HDMI

Для просмотра Netflix, YouTube и других стриминговых сервисов к HDMI-порту монитора можно подключить устройство типа Amazon Fire TV Stick или Roku Ultra.

После этого нужно выбрать соответствующий HDMI-вход и настроить подключение к интернету.

Перед покупкой приставки стоит проверить, поддерживает ли монитор HDCP — технологию защиты цифрового контента. Без неё воспроизведение защищённых фильмов и сериалов может быть недоступно.

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Через HDMI к монитору также можно подключить DVD- или Blu-ray-плеер. Многие модели дисплеев способны воспроизводить изображение в разрешении 1080p с частотой 60 Гц.

Напрямую подключить телевизионную антенну к большинству компьютерных мониторов не получится, поскольку в них нет встроенного цифрового ТВ-тюнера. Для этого нужна отдельная цифровая ТВ-приставка. Антенну подключают к ней, а изображение передается на монитор через HDMI.

Такой способ позволяет смотреть бесплатные эфирные каналы. Некоторые OTA-приставки также поддерживают запись передач для последующего просмотра.

Что делать, если в мониторе нет динамиков

Отсутствие встроенных динамиков не мешает использовать монитор в качестве телевизора.

Если подключенное оборудование или сам дисплей поддерживает Bluetooth, звук можно вывести на беспроводную колонку.

Другой вариант — обычные компьютерные колонки с USB-питанием или стандартным аудиоподключением.

Ранее Новини.LIVE писали, что телевизор в магазине может выглядеть совсем иначе, чем после установки дома. Часто дело не в самой модели, а в демонстрационном режиме, который искусственно усиливает яркость, насыщенность цветов и плавность движения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на впечатление от телевизора сильно влияет место его размещения в комнате. Некоторые зоны в доме могут создавать неудобства при просмотре и одновременно повышать риски для самой техники.