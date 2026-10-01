Не стоит ставить системный блок ПК на пол: как это влияет на охлаждение

Персональный компьютер. Фото: Unsplash

Системный блок под столом экономит место, но такое расположение может ухудшить охлаждение компьютера и ускорить накопление пыли. Со временем это может привести к повышению температуры, более громкой работе вентиляторов и снижению производительности.

О том, почему компьютер лучше не ставить непосредственно на пол, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Чем опасно размещение ПК на полу

На уровне пола скапливается больше пыли и мусора, чем на столе или полке. Среди них могут быть волокна ковра, шерсть домашних животных, частицы кожи и пыльца.

Если системный блок стоит прямо на полу, вентиляторы затягивают эти частицы внутрь корпуса. Постепенно пыль оседает на радиаторах, фильтрах и других компонентах, препятствуя нормальной циркуляции воздуха.

Вентиляторам в такой ситуации приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Когда нагрев усиливается, система может прибегать к термическому тротлингу — снижать тактовые частоты компонентов для защиты от перегрева. Из-за этого производительность ПК, в частности в играх, падает.

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Постоянно высокие температуры также могут ускорять износ конденсаторов и термопасты. Компьютер, рассчитанный на шесть-восемь лет работы, в неблагоприятных условиях может выйти из строя значительно раньше.

Проблемой может стать и расположение системного блока слишком близко к стене или мебели. Если перекрыть отверстия для забора или вывода воздуха, тепло будет скапливаться внутри, а вентиляторы будут работать громче и быстрее изнашиваться.

Как поставить ПК, если на столе нет места

Если разместить системный блок на столе или полке невозможно, его рекомендуют хотя бы поднять над полом с помощью специальной подставки или тележки.

Особенно нежелательно ставить корпус непосредственно на ковер или оставлять его во влажном месте. Лучше выбрать твёрдую поверхность и использовать подставку, которая отдалит вентиляционные отверстия от пыли на уровне пола.

Также вокруг системного блока нужно оставить несколько сантиметров свободного пространства, чтобы задние вентиляционные отверстия не были перекрыты стеной или мебелью.

Корпус следует регулярно очищать от пыли, а раз в несколько месяцев проводить более тщательную уборку внутри — чистить фильтры и удалять скопившуюся пыль.

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