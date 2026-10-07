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Главная Техно Счастливчик нашел возле мусорных баков выброшенный исправный ПК

Счастливчик нашел возле мусорных баков выброшенный исправный ПК

Ua ru
7 октября 2026 14:24
Мужчина нашёл на свалке ПК с i9 и RTX 2060 в разгар дефицита памяти
Системный блок ПК. Фото: Reddit

Житель Лос-Анджелеса случайно нашел возле мусорных контейнеров полностью собранный компьютер. Бывший владелец оставил внутри даже накопители с личными документами и финансовой информацией.

О необычной находке и комплектующих выброшенного ПК пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Reddit.

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Какой компьютер оказался возле мусорных контейнеров

Мужчина заметил системный блок в общей мусорной комнате своего жилого дома, когда выносил мусор. После этого он вернулся домой за ручной тележкой и забрал компьютер.

Системный блок ПК, найденный на мусорке
Системный блок ПК, найденный на свалке. Фото: Reddit

Внутри оказался далеко не пустой корпус. ПК был оснащен:

  • процессором Intel Core i9-9900K — восьмиядерной моделью 2018 года с частотой до 5 ГГц;
  • видеокартой RTX 2060 Super;
  • материнской платой MSI MPG Z390;
  • четырьмя модулями G.Skill Trident Z RGB общим объемом 32 ГБ DDR4;
  • NVMe-накопителем Samsung 970 EVO Plus объёмом 1 ТБ и дополнительными дисками;
  • блоком питания на 850 Вт.

Особенно странным пользователи назвали то, что компьютер выбросили в период дефицита оперативной памяти. С конца 2025 года производители переориентируют часть мощностей на HBM и серверную DRAM для ИИ-дата-центров, в то время как производство DDR4 сокращается, а цены растут.

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Еще одна деталь находки касалась накопителей. Бывший владелец не удалил с них информацию перед тем, как компьютер оказался возле мусорных контейнеров. На дисках остались документы и финансовые данные. Из-за этого среди пользователей появилась версия, что ПК мог выбросить не сам владелец, а кто-то из его близких.

Владелец находки ещё не решил, что делать с компьютером. Среди вариантов — превратить его в домашний Plex-сервер или подарить другу, который хочет начать играть на ПК.

Ранее Новини.LIVE писали, что размещение системного блока под столом помогает освободить пространство, но может ухудшить условия вентиляции. Из-за этого внутри быстрее скапливается пыль, повышается температура, вентиляторы работают громче, а производительность со временем может снижаться.

Также Новини.LIVE сообщали, что подорожание компьютеров может продолжаться до конца 2026 года, но в 2027-м рынок способен изменить направление. В Acer ожидают, что после стабилизации в первой половине года цены на ПК начнут постепенно снижаться.

компьютеры Reddit оперативная память дефицит памяти
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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