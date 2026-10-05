Почему нельзя выключать компьютер с помощью кнопки питания: можно повредить систему

Кнопка питания на компьютере. Фото: Unsplash

Принудительное выключение компьютера с помощью кнопки питания мгновенно прерывает системные процессы, которые в этот момент могут записывать или синхронизировать данные. Особенно опасно делать это во время установки обновлений Windows — в худшем случае система может перестать загружаться.

О том, почему компьютер лучше выключать через системное меню и как перенастроить кнопку питания в Windows 11, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Почему принудительное выключение ПК опасно

Даже когда пользователь не выполняет активных действий, компьютер продолжает работать в фоновом режиме. Система может индексировать файлы, проверять обновления, синхронизировать данные с облаком и выполнять автосохранение. Если в этот момент резко отключить питание, запущенные процессы прервутся. Это может привести к повреждению файловой системы или потере данных, которые еще не успели записаться.

Худший момент для такого отключения — установка системных обновлений. Во время этого процесса Windows заменяет старые системные файлы новыми, поэтому внезапное отключение питания может лишить систему части необходимых компонентов. В результате после следующего запуска компьютер может работать со сбоями или вообще не загрузиться.

Принудительное выключение остается крайней мерой, когда система полностью зависла и не реагирует на команды. В остальных случаях завершать работу лучше через системное меню.

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Как изменить действие кнопки питания в Windows 11

Физическая кнопка питания не обязательно должна сразу выключать компьютер. В Windows 11 для неё можно выбрать другое действие — переход в спящий режим, гибернацию, отключение дисплея или даже отсутствие какой-либо реакции.

Чтобы изменить настройки:

нажмите Windows + I, чтобы открыть настройки;

перейдите в раздел "Система";

откройте "Питание и аккумулятор";

найдите настройки кнопки питания;

выберите нужное действие в раскрывающемся списке.

Вариант без действия может быть полезен на ноутбуках, если пользователь часто случайно нажимает кнопку питания. Так можно избежать нежелательного завершения работы и оставить штатное выключение только через меню Windows.

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