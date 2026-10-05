Чому не можна вимикати комп'ютер кнопкою живлення: можна пошкодити систему

Кнопка живлення на комп'ютері. Фото: Unsplash

Примусове вимкнення комп'ютера кнопкою живлення миттєво перериває системні процеси, які можуть у цей момент записувати або синхронізувати дані. Особливо небезпечно робити це під час встановлення оновлень Windows — у гіршому випадку система може перестати завантажуватися.

Про те, чому комп'ютер краще вимикати через системне меню та як переналаштувати кнопку живлення у Windows 11, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Чому примусове вимкнення ПК небезпечне

Навіть коли користувач не виконує активних дій, комп'ютер продовжує працювати у фоновому режимі. Система може індексувати файли, перевіряти оновлення, синхронізувати дані з хмарою та виконувати автозбереження. Якщо в цей момент різко припинити живлення, запущені процеси обірвуться. Це може призвести до пошкодження файлової системи або втрати даних, які ще не встигли записатися.

Найгірший момент для такого вимкнення — встановлення системних оновлень. Під час цього процесу Windows замінює старі системні файли новими, тому раптове знеструмлення здатне залишити систему без частини необхідних компонентів. У результаті після наступного запуску комп'ютер може працювати зі збоями або взагалі не завантажитися.

Примусове вимкнення залишається крайнім варіантом, коли система повністю зависла і не реагує на команди. В інших випадках завершувати роботу краще через системне меню.

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Як змінити дію кнопки живлення у Windows 11

Фізична кнопка живлення не обов'язково має одразу вимикати комп'ютер. У Windows 11 для неї можна вибрати іншу дію — перехід у сон, гібернацію, вимкнення дисплея або навіть відсутність будь-якої реакції.

Щоб змінити налаштування:

натисніть Windows + I, щоб відкрити параметри;

перейдіть у розділ "Система";

відкрийте "Живлення та акумулятор";

знайдіть налаштування кнопки живлення;

виберіть потрібну дію у випадаючому списку.

Варіант без дії може бути корисним на ноутбуках, якщо користувач часто випадково натискає кнопку живлення. Так можна уникнути небажаного завершення роботи й залишити штатне вимкнення лише через меню Windows.

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