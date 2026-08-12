Які наліпки на ноутбуці можна знімати, а які краще залишити

Наліпки на корпусі ноутбука. Фото: Unsplash

Новий ноутбук нерідко має кілька заводських наліпок із характеристиками, логотипами компонентів або технічною інформацією. Більшість із них можна безпечно зняти, але деякі краще залишити або хоча б зберегти дані, які на них зазначені.

Про те, які наліпки на ноутбуці можна знімати, а з якими варто бути обережнішими, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Які наліпки з ноутбука можна безпечно зняти

Наліпки з назвою процесора, відеокарти, операційної системи або іншими рекламними характеристиками зазвичай можна видаляти без проблем.

Водночас вони можуть бути корисними під час подальшого продажу ноутбука. Заводські наліпки допомагають зберегти зовнішній вигляд пристрою ближчим до початкового та швидко показують частину його характеристик.

Навіть після їх видалення інформацію про компоненти ноутбука зазвичай можна знайти безпосередньо в операційній системі.

Читайте також:

Після зняття наліпок на корпусі може залишитися клей. Для його очищення можуть знадобитися відповідні засоби, зокрема розчинник, речовина на олійній основі або інший м'який засіб.

Які наліпки краще не видаляти поспіхом

Деякі заводські наліпки містять серійний номер або іншу важливу технічну інформацію. Найчастіше вони розташовані на нижній частині ноутбука.

Хоча такі дані нерідко можна знайти й через операційну систему, видалення наліпки може створити незручності в майбутньому.

Також у деяких країнах можна зустріти наліпки з попередженням про втрату гарантії після їх видалення. У ЄС покупцям гарантується щонайменше два роки гарантійного обслуговування або ремонту незалежно від того, чи була така наліпка видалена.

Тому перед зняттям наліпки із серійним номером, технічними даними або згадкою про гарантію варто спочатку перевірити, яку саме інформацію вона містить.

Раніше Новини.LIVE писали, що в соцмережах став популярним простий спосіб переглянути пароль від Wi-Fi-мережі, до якої раніше підключався комп'ютер або ноутбук із Windows. Для цього достатньо скористатися однією командою в системі.

Також Новини.LIVE розповідали, що невеликий проріз із символом замка на боковій грані ноутбука не є додатковим портом. Він призначений для встановлення фізичного протиугінного кріплення та захисту пристрою.