Оперативна пам'ять може працювати десятиліттями: що насправді скорочує її термін служби

Встановлення оперативної пам'яті на материнську плату ПК. Фото: кадр з відео/YouTube

Оперативна пам'ять належить до найдовговічніших компонентів комп'ютера й за сприятливих умов здатна працювати десятиліттями. Водночас перегрівання, надмірний розгін і якість самих модулів можуть суттєво скоротити її ресурс.

Про те, скільки років може прослужити оперативна пам'ять і від чого залежить її довговічність, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Скільки насправді служить оперативна пам'ять

На відміну від компонентів із вентиляторами та іншими рухомими деталями, оперативна пам'ять не має механізмів, які поступово зношуються через рух. Крім того, за звичайного використання модулі RAM рідко нагріваються настільки сильно, як процесор.

Саме тому оперативна пам'ять може залишатися справною протягом усього строку використання комп'ютера. За сприятливих умов сучасні модулі здатні витримувати приблизно 10-20 років інтенсивної роботи, а окремі екземпляри продовжують функціонувати навіть через кілька десятиліть.

Проте гарантованого строку служби немає. Один модуль може вийти з ладу вже через рік, тоді як інший працюватиме значно довше без жодних проблем.

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Найчастіше оперативну пам'ять доводиться замінювати не через поломку, а через технологічне застарівання. Наприклад, DDR4 може залишатися повністю справною, але її вже не вдасться встановити в материнську плату, розраховану на новіший стандарт.

З появою наступних поколінь пам'яті змінюються вимоги до комплектуючих, тому навіть працездатні модулі поступово втрачають актуальність.

Що найбільше скорочує ресурс RAM

Попри високу довговічність, оперативна пам'ять чутлива до умов експлуатації. На її надійність можуть впливати кілька факторів:

перегрівання: погана циркуляція повітря всередині корпусу підвищує температуру компонентів і може негативно впливати на пам'ять;

надмірний розгін: постійна робота з напругою, вищою за передбачену для конкретних модулів, збільшує ризик передчасного виходу з ладу;

високі навантаження: тривала ресурсомістка робота може сильніше навантажувати недорогі модулі сумнівної якості;

якість комплектуючих: репутація виробника, використані компоненти та технології виробництва також впливають на надійність RAM.

У більшості комп'ютерів оперативна пам'ять не потребує окремого охолодження. Проте за підвищених температур можна використовувати додаткові радіатори або спеціальні вентилятори для модулів RAM.

Водночас за нормальної вентиляції корпусу та без постійного розгону з надмірною напругою причин хвилюватися про швидке зношування оперативної пам'яті небагато.

Тому якісна RAM за звичайних умов здатна пережити кілька інших компонентів ПК, а потреба в її заміні може виникнути значно раніше через оновлення комп'ютера, ніж через фізичну несправність.

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