Оперативная память может работать десятилетиями: что на самом деле сокращает её срок службы

Установка оперативной памяти на материнскую плату ПК. Фото: кадр из видео/YouTube

Оперативная память относится к числу самых долговечных компонентов компьютера и при благоприятных условиях способна работать десятилетиями. В то же время перегрев, чрезмерный разгон и качество самих модулей могут существенно сократить её срок службы.

О том, сколько лет может прослужить оперативная память и от чего зависит её долговечность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Реклама

Сколько на самом деле служит оперативная память

В отличие от компонентов с вентиляторами и другими движущимися деталями, оперативная память не имеет механизмов, которые постепенно изнашиваются из-за движения. Кроме того, при обычном использовании модули RAM редко нагреваются так сильно, как процессор.

Именно поэтому оперативная память может оставаться исправной в течение всего срока использования компьютера. При благоприятных условиях современные модули способны выдерживать примерно 10-20 лет интенсивной работы, а отдельные экземпляры продолжают функционировать даже через несколько десятилетий.

Однако гарантированного срока службы нет. Один модуль может выйти из строя уже через год, тогда как другой будет работать значительно дольше без каких-либо проблем.

Читайте также:

Чаще всего оперативную память приходится заменять не из-за поломки, а из-за технологического устаревания. Например, DDR4 может оставаться полностью исправной, но её уже не удастся установить в материнскую плату, рассчитанную на более новый стандарт.

С появлением следующих поколений памяти меняются требования к комплектующим, поэтому даже работоспособные модули постепенно теряют актуальность.

Что больше всего сокращает ресурс RAM

Несмотря на высокую долговечность, оперативная память чувствительна к условиям эксплуатации. На её надёжность могут влиять несколько факторов:

перегрев: плохая циркуляция воздуха внутри корпуса повышает температуру компонентов и может негативно влиять на память;

чрезмерный разгон: постоянная работа с напряжением, превышающим предусмотренное для конкретных модулей, увеличивает риск преждевременного выхода из строя;

высокие нагрузки: длительная ресурсоемкая работа может сильнее нагружать недорогие модули сомнительного качества;

качество комплектующих: репутация производителя, используемые компоненты и технологии производства также влияют на надежность оперативной памяти.

В большинстве компьютеров оперативная память не требует отдельного охлаждения. Однако при повышенных температурах можно использовать дополнительные радиаторы или специальные вентиляторы для модулей RAM.

В то же время при нормальной вентиляции корпуса и без постоянного разгона с чрезмерным напряжением причин беспокоиться о быстром износе оперативной памяти не так много.

Поэтому качественная оперативная память в обычных условиях способна прослужить дольше, чем некоторые другие компоненты ПК, а необходимость в её замене может возникнуть гораздо раньше из-за обновления компьютера, чем из-за физической неисправности.

Ранее Новини.LIVE писали, что житель Лос-Анджелеса наткнулся возле мусорных контейнеров на компьютер, который предыдущий владелец выбросил вместе со всеми комплектующими. Внутри остались даже накопители с личными документами и финансовыми данными.

Также Новини.LIVE сообщали, что резкое выключение ПК кнопкой питания может прервать запись или синхронизацию файлов и вызвать проблемы в работе системы. Наибольший риск возникает во время обновления Windows, ведь прерывание этого процесса иногда приводит к тому, что компьютер больше не загружается.