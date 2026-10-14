Сколько золота содержится в старых процессорах: результат эксперимента

Процессор с ножками. Фото: кадр из видео/YouTube

Золотистые контакты компьютерных процессоров действительно содержат драгоценный металл, однако его количество значительно меньше, чем может показаться. В ходе одного из экспериментов из 150 старых процессоров Intel Pentium 4 удалось получить менее грамма золота, что ставит под сомнение целесообразность его добычи в домашних условиях.

О том, сколько золота содержится в процессорах и почему производители используют этот металл, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Сколько золота можно получить из старого процессора

Золотистые контакты процессоров и других компьютерных компонентов не изготавливаются из чистого золота. Обычно это тонкое покрытие, нанесенное на более дешевый металл, в частности латунь или медные сплавы.

Для создания такого слоя используется гальваническое покрытие. В ходе этого процесса электрический ток проходит через специальный раствор, в результате чего ионы золота оседают на поверхности металлической детали.

Толщина покрытия настолько мала, что даже большое количество старой электроники не гарантирует значительного выхода драгоценного металла.

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Показательным стал эксперимент YouTube-канала Iman Gold Recovery. После переработки 150 процессоров Intel Pentium 4 удалось получить в сумме чуть менее одного грамма золота.

При этом затраты на необходимое оборудование и химические вещества могут превышать стоимость добытого металла. Поэтому переработка небольшого количества процессоров, как правило, экономически невыгодна.

Зачем производители покрывают контакты золотом

Несмотря на высокую стоимость, золото обладает несколькими свойствами, которые делают его полезным для электроники.

Прежде всего, этот металл хорошо проводит электрический ток и не подвержен коррозии под воздействием воздуха и влаги. Благодаря этому тонкое покрытие защищает расположенные под ним контакты.

Кроме того, золото пластично и ковко. Это помогает контактным поверхностям поддерживать надёжное соединение с разъёмом материнской платы без быстрого износа.

Использовать чистое золото для изготовления контактов было бы слишком дорого. Поэтому производители наносят лишь тонкий защитный слой, сохраняя необходимые свойства металла.

Почему старая электроника содержит больше золота

Количество драгоценного металла в электронике зависит не только от типа устройства, но и от года его производства.

В 1980-х годах толщина золотого покрытия контактов могла составлять примерно 1 микрометр. В современных компонентах она нередко находится в пределах 0,1-0,5 микрометра.

К тому же электронные компоненты стали значительно меньше, чем в 1980-1990-х годах.

По данным Phoenix Refining, компьютерная плата 1990-х годов может содержать от 1 до 5 граммов золота. Для сравнения: в современном смартфоне содержится примерно 0,034 грамма этого металла.

Однако эти показатели относятся к разным типам устройств, поэтому их не стоит напрямую переносить на отдельные процессоры.

Наибольший экономический смысл добыча золота из электроники имеет при переработке в промышленных масштабах, особенно когда речь идет о значительных партиях старого оборудования.

Самостоятельно проводить такие работы дома опасно, поскольку процесс предполагает использование агрессивных химических веществ и требует специального оборудования для работы с опасными парами.

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