Синій значок кружечка зі стрілками на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Синій кружечок зі стрілками й лініями біля годинника на iPhone означає, що на смартфоні ввімкнено функцію "Керування голосом". Як і багато інших значків на екрані, цей символ не означає поломки, а саму функцію за потреби можна вимкнути за кілька секунд.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Що означає синій значок на iPhone

Ідеться про синій кружечок, усередині якого є три вертикальні лінії та стрілки, спрямовані назовні. Він з'являється у верхньому рядку екрана поруч із часом.

Цей символ показує, що працює "Керування голосом" (Voice Control). Це функція спеціальних можливостей, яка дає змогу керувати iPhone голосом, не торкаючись екрана. Так можна, наприклад, відкривати застосунки, робити знімки екрана чи змінювати гучність. У старіших версіях iOS замість такого значка відображалася іконка мікрофона.

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Як вимкнути синій значок на iPhone

Значок не шкодить смартфону. Якщо функцією не користуються, достатньо відкрити "Параметри", перейти в розділ "Доступність", вибрати "Керування голосом" і вимкнути перемикач.

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Щоб лише ненадовго призупинити функцію, можна сказати команду "Stop Listening" ("Перестань слухати"). Після цього синій кружечок зникне, а лінії та стрілки залишаться, але будуть перекреслені навскіс.

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Буває, що "Керування голосом" вмикається несподівано. У такому разі варто відкрити "Параметри" — "Доступність" — "Бічна кнопка" і в пункті "Натисніть і утримуйте, щоб говорити" вибрати Siri або "Вимк.".

Раніше Новини.LIVE писали, що Siri на iPhone може запускатися випадково, але це виправляється кількома налаштуваннями. Крім того, на смартфоні є й інші параметри, які варто переглянути: експерт із кібербезпеки Скотт Полдерман радив негайно змінити два налаштування iPhone.

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Також Новини.LIVE розповідали, що кнопку дії iPhone можна використовувати не лише для ввімкнення беззвучного режиму чи запуску камери. Вона може відкривати ціле меню з корисними функціями, і для цього не потрібні сторонні застосунки — вистачить вбудованої програми "Команди".