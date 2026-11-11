Синий значок в виде кружка со стрелками на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Синий кружок со стрелками и линиями возле часов на iPhone означает, что на смартфоне включена функция "Управление голосом". Как и многие другие значки на экране, этот символ не означает поломки, а саму функцию при необходимости можно отключить за несколько секунд.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что означает синий значок на iPhone

Речь идет о синем кружке, внутри которого есть три вертикальные линии и стрелки, направленные наружу. Он появляется в верхней строке экрана рядом со временем.

Этот символ показывает, что работает "Управление голосом" (Voice Control). Это функция специальных возможностей, которая позволяет управлять iPhone голосом, не касаясь экрана. Так можно, например, открывать приложения, делать снимки экрана или менять громкость. В более старых версиях iOS вместо такого значка отображалась иконка микрофона.

Как отключить синий значок на iPhone

Значок не вредит смартфону. Если функцией не пользуются, достаточно открыть "Настройки", перейти в раздел "Универсальный доступ", выбрать "Управление голосом" и выключить переключатель.

Читайте также:

Чтобы лишь ненадолго приостановить функцию, можно сказать команду "Stop Listening" ("Перестань слушать"). После этого синий кружок исчезнет, а линии и стрелки останутся, но будут перечеркнуты по диагонали.

Бывает, что "Управление голосом" включается неожиданно. В таком случае стоит открыть "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Боковая кнопка" и в пункте "Нажатие и удержание для разговора" выбрать Siri или "Выкл.".

Ранее Новини.LIVE писали, что Siri на iPhone может запускаться случайно, но это исправляется несколькими настройками. Кроме того, на смартфоне есть и другие параметры, которые стоит пересмотреть: эксперт по кибербезопасности Скотт Полдерман советовал немедленно изменить две настройки iPhone.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кнопку действия iPhone можно использовать не только для включения беззвучного режима или запуска камеры. Она может открывать целое меню с полезными функциями, и для этого не нужны сторонние приложения — хватит встроенной программы "Команды".