Активированная Siri на экране iPhone. Фото: Unsplash

iPhone может запускать Siri случайно, но это исправляется несколькими настройками. На этом смартфоне есть и другие параметры, которые стоит пересмотреть: эксперт по кибербезопасности Скотт Полдерман ранее советовал немедленно изменить две настройки iPhone.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему Siri запускается случайно

Голосовая активация может вызвать Siri, когда человек этого не планировал. Вариант "Siri или Hey Siri", по данным BGR, реагирует на более широкую команду, чем одно слово, поэтому срабатывает чаще. Кроме того, Siri может появляться на экране после случайного двойного касания внизу экрана.

Какие настройки изменить

Голосовой вызов: в "Параметрах" открыть Siri, найти запросы и выбрать отключение или не выбирать вариант "Siri или Hey Siri".

Повторное обучение: в разделе Talk & Type to Siri отключить команду, снова включить ее и пройти настройку на экране.

Заблокированный экран: отключить Allow Siri When Locked, тогда "Hey Siri" будет работать только после разблокировки.

Случайное касание: в Talk & Type to Siri отключить Double-Tap Bottom of Screen or Home Bar Shortcut.

Что зависит от версии iOS

Название раздела может отличаться: в новых версиях это "Apple Intelligence и Siri". BGR уточняет, что iOS 27 и новая Siri вышли в сентябре 2026 года, а быстрое действие с панелью Home в новом интерфейсе Siri AI уже недоступно. Поэтому совет о двойном касании касается интерфейса со свечением, который есть в iOS 18 и новее.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во время осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили знакомый дизайн, но получили новый процессор, изменения дисплея и обновленные камеры.

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