Активована Siri на екрані iPhone. Фото: Unsplash

iPhone може запускати Siri випадково, але це виправляється кількома налаштуваннями. На цьому смартфоні є й інші параметри, які варто переглянути: експерт із кібербезпеки Скотт Полдерман раніше радив негайно змінити два налаштування iPhone.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому Siri запускається випадково

Голосова активація може викликати Siri, коли людина цього не планувала. Варіант "Siri або Hey Siri", за даними BGR, реагує на ширшу команду, ніж одне слово, тому спрацьовує частіше. Крім того, Siri може з'являтися на екрані після випадкового подвійного дотику внизу екрана.

Які налаштування змінити

Голосовий виклик: у "Параметрах" відкрити Siri, знайти запити й вибрати вимкнення або не вибирати варіант "Siri або Hey Siri".

Повторне навчання: у розділі Talk & Type to Siri вимкнути команду, знову ввімкнути її та пройти налаштування на екрані.

Заблокований екран: вимкнути Allow Siri When Locked, тоді "Hey Siri" працюватиме лише після розблокування.

Випадковий дотик: у Talk & Type to Siri вимкнути Double-Tap Bottom of Screen or Home Bar Shortcut.

Що залежить від версії iOS

Назва розділу може відрізнятися: на новіших версіях це "Apple Intelligence і Siri". BGR уточнює, що iOS 27 і нова Siri вийшли у вересні 2026 року, а швидка дія з панеллю Home в новому інтерфейсі Siri AI вже недоступна. Тому порада про подвійний дотик стосується інтерфейсу зі світінням, який є в iOS 18 і новіших версіях.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max під час осінньої презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, зміни дисплея й оновлені камери.

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