На якій відстані сидіти від телевізора: правило 30 градусів для різних екранів

Телевізор у кімнаті. Фото: Unsplash

Надто близьке розташування до телевізора може зробити перегляд менш комфортним, а занадто велика відстань — зменшити ефект від великого екрана. Орієнтиром для вибору місця може стати правило 30 градусів, яке враховує розмір телевізора та поле зору.

Про те, як працює правило 30 градусів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Якою має бути відстань до телевізора

За рекомендацією Товариства інженерів кіно і телебачення (SMPTE), під час звичайного перегляду екран має займати щонайменше 30 градусів поля зору. Простішим орієнтиром є відстань приблизно у 1,6 раза більша за діагональ телевізора.

Для 55-дюймового телевізора це приблизно 2,24 м, для 75-дюймового — близько 3,05 м, а для 85-дюймового — приблизно 3,45 м.

Є й правило 40 градусів для більш зануреного, кінематографічного перегляду. У такому разі рекомендується відстань приблизно у 1,2 раза більша за діагональ екрана.

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Для популярного 65-дюймового телевізора правило 30 градусів дає орієнтир приблизно 2,65 м. За правилом 40 градусів відстань скорочується до близько 1,98 м.

Існує також правило 62 градусів, яке передбачає дуже близьке розташування. Для 65-дюймового екрана це близько 1,4 м, а для 85-дюймового — приблизно 1,8 м.

Водночас ці значення не є жорсткими. На реальну відстань впливають розміри кімнати, розташування меблів та особисті уподобання. Надто близький перегляд може підвищувати навантаження на очі, оскільки їм доводиться постійно переміщуватися по великій площі екрана. Це може спричиняти сухість, втому, розмитість зору або головний біль.

Крім того, з близької відстані стають помітнішими артефакти стиснення відео, зокрема на YouTube. На деяких LCD-телевізорах із VA-матрицями також сильніше проявляються недоліки кутів огляду та нерівномірності підсвічування.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичайна алюмінієва фольга під телевізором може мати одразу кілька практичних застосувань. Вона здатна частково захистити меблі від нагрівання, зменшити електромагнітні перешкоди та зробити прибирання під технікою простішим.

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