Плазмові телевізори зникли з ринку: в чому причина та чому їх досі люблять

Плазмовий телевізор, перегляд телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Плазмові телевізори давно зникли з магазинів, але багато користувачів досі згадують їх за глибокий чорний колір, високу контрастність і насичене зображення. Водночас саме особливості цієї технології зрештою стали причиною її витіснення сучаснішими екранами.

Про те, чому плазмові телевізори свого часу стали популярними та через які недоліки зникли з ринку, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

Як працювали плазмові телевізори

В основі плазмового телевізора розташовані комірки, наповнені ксеноном або неоном. Вони поділені на червоний, зелений і синій субпікселі.

Після подавання напруги газ іонізується, перетворюється на плазму та починає проводити електрику. Ультрафіолетове світіння потрапляє на фосфорний шар, який формує кінцеве зображення.

Саме така технологія забезпечувала яскраву та насичену картинку, високу контрастність, глибокий чорний колір і широкі кути огляду.

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Чому плазмові телевізори так полюбили користувачі

Однією з головних переваг плазмових панелей була якість зображення. Багато користувачів навіть сьогодні вважають їхній глибокий чорний колір і контрастність неперевершеними.

Висока яскравість і контрастність посилювали ефект занурення під час перегляду фільмів.

Плазмові телевізори також виділяли багато тепла. Для деяких власників це навіть ставало практичною особливістю взимку, оскільки пристрій міг додатково нагрівати кімнату.

Чому плазмові телевізори зникли

Однією з головних проблем став ефект "вигоряння" (burn-in), коли статичне зображення могло залишати сліди на екрані.

Згодом Panasonic запропонувала технологію Real Black Drive, яка допомогла розв'язати цю проблему, однак цього виявилося недостатньо, щоб зберегти популярність плазмових панелей.

Ще одним недоліком було високе енергоспоживання. Іонізація газу потребувала значної кількості енергії, тому плазмові телевізори поступалися альтернативним рішенням за ефективністю.

Також вони були важкими, громіздкими та дорогими у виробництві. З розвитком технологій їх почали витісняти РК-телевізори з LED-підсвіткою, які були тоншими, легшими та енергоефективнішими.

Чому про "плазму" пам'ятають досі

Попри припинення виробництва, частина користувачів і сьогодні вважає плазмові телевізори одними з найкращих за якістю зображення та продовжує користуватися такими пристроями.

Слово "плазма" також досі іноді використовують щодо великих сучасних телевізорів, хоча до їхньої технології воно вже не має стосунку.

Сьогодні плазмові панелі поступилися LED-, OLED-екранам та іншим сучасним технологіям, які пропонують реалістичніше зображення, високу частоту оновлення та тонший дизайн.

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Також Новини.LIVE розповідали, що 3D-телевізори, які на початку 2010-х вважали перспективним напрямом, за кілька років майже зникли з масового ринку. Формат утратив популярність після переходу виробників на 4K і HDR, тоді як сама 3D-функція так і не стала достатньо зручною для домашнього перегляду.