Навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізор і яку користь вона дає

Телевізор на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичайний шматок алюмінієвої фольги під телевізором може виконувати одразу кілька практичних функцій. Він допомагає захистити меблі від тепла, може зменшувати електромагнітні перешкоди та спрощує прибирання під технікою.

Про те, навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізор і яку користь вона може дати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Economic Times.

Фольга допомагає захистити меблі від тепла

Під час тривалої роботи телевізор виділяє тепло. Якщо покласти фольгу між пристроєм і поверхнею під ним, вона створює відбивний бар'єр.

Дослідження, опубліковане в ScienceDirect, показує, що алюмінієва фольга з низьким коефіцієнтом випромінювання ефективно відбиває теплове випромінювання та зменшує передачу тепла на сусідні поверхні.

Це може бути корисно для дерев'яної полиці або шафи під телевізором. Такі меблі з часом здатні викривлятися, змінювати колір або тріскатися під впливом тепла.

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У дослідженні багатошарової відбивної ізоляції зазначено, що алюмінієва фольга з коефіцієнтом випромінювання 0,11 значно зменшує передачу тепла.

Алюміній може зменшувати електромагнітні перешкоди

Телевізори, маршрутизатори та пристрої для потокового відтворення випромінюють електромагнітні сигнали, які можуть створювати взаємні перешкоди.

Алюміній використовують для екранування таких перешкод. Згідно з дослідженням, опублікованим в IOPscience, провідність і товщина алюмінієвої фольги безпосередньо впливають на її ефективність у зменшенні електромагнітних перешкод у широкому діапазоні частот.

Фольга спрощує прибирання під телевізором

Під електронікою регулярно накопичуються пил, крихти та інше дрібне сміття. Фольга створює гладку поверхню, яку можна швидко протерти або просто замінити.

Завдяки цьому не потрібно використовувати спреї, дряпати полицю або щоразу пересувати телевізор для прибирання.

Порівняно зі спеціальними аксесуарами або охолоджувальними підкладками алюмінієва фольга коштує недорого та не залишає пошкоджень після зняття.

Раніше Новини.LIVE писали, що з віком смарттелевізор може почати повільніше реагувати на команди, довше відкривати застосунки та частіше переривати відео через буферизацію. У багатьох випадках покращити його швидкодію можна без заміни ТВ або придбання окремої приставки.

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