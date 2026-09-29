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Что такое правило 30 градусов при просмотре телевизора

Ua ru
29 сентября 2026 11:41
На каком расстоянии сидеть от телевизора: правило 30 градусов для разных экранов
Телевизор в комнате. Фото: Unsplash

Слишком близкое расположение к телевизору может сделать просмотр менее комфортным, а слишком большое расстояние — снизить эффект от большого экрана. Ориентиром при выборе места может служить правило 30 градусов, которое учитывает размер телевизора и поле зрения.

О том, как работает правило 30 градусов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Каким должно быть расстояние до телевизора

По рекомендации Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE), при обычном просмотре экран должен занимать не менее 30 градусов поля зрения. Более простым ориентиром является расстояние, примерно в 1,6 раза превышающее диагональ телевизора.

Для 55-дюймового телевизора это примерно 2,24 м, для 75-дюймового — около 3,05 м, а для 85-дюймового — примерно 3,45 м.

Существует также правило 40 градусов для более иммерсивного, кинематографического просмотра. В этом случае рекомендуется расстояние, примерно в 1,2 раза превышающее диагональ экрана.

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Для популярного 65-дюймового телевизора правило 30 градусов дает ориентир примерно 2,65 м. По правилу 40 градусов расстояние сокращается до около 1,98 м.

Существует также правило 62 градусов, которое предполагает очень близкое расположение. Для 65-дюймового экрана это около 1,4 м, а для 85-дюймового — примерно 1,8 м.

В то же время эти значения не являются жесткими. На реальное расстояние влияют размеры комнаты, расположение мебели и личные предпочтения. Слишком близкий просмотр может повышать нагрузку на глаза, поскольку им приходится постоянно перемещаться по большой площади экрана. Это может вызывать сухость, усталость, размытость зрения или головную боль.

Кроме того, с близкого расстояния становятся более заметными артефакты сжатия видео, в частности на YouTube. На некоторых LCD-телевизорах с VA-матрицами также сильнее проявляются недостатки углов обзора и неравномерности подсветки.

Ранее Новини.LIVE писали, что обычная алюминиевая фольга под телевизором может иметь сразу несколько практических применений. Она способна частично защитить мебель от нагрева, уменьшить электромагнитные помехи и упростить уборку под техникой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что плазменные телевизоры в свое время ценились за глубокий черный цвет, высокую контрастность и насыщенное изображение. Однако особенности самой технологии постепенно лишили её конкурентных преимуществ, из-за чего такие модели в конечном итоге уступили место более современным типам экранов.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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