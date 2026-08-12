Зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор и какую пользу она приносит

Телевизор на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Обычный кусок алюминиевой фольги под телевизором может выполнять сразу несколько практических функций. Он помогает защитить мебель от тепла, может уменьшать электромагнитные помехи и облегчает уборку под техникой.

О том, зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор и какую пользу она может принести, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Economic Times.

Фольга помогает защитить мебель от тепла

Во время длительной работы телевизор выделяет тепло. Если положить фольгу между устройством и поверхностью под ним, она создает отражающий барьер.

Исследование, опубликованное в ScienceDirect, показывает, что алюминиевая фольга с низким коэффициентом излучения эффективно отражает тепловое излучение и уменьшает передачу тепла на соседние поверхности.

Это может быть полезно для деревянной полки или шкафа под телевизором. Такая мебель со временем может деформироваться, изменить цвет или растрескаться под воздействием тепла.

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В исследовании многослойной отражающей изоляции отмечается, что алюминиевая фольга с коэффициентом излучения 0,11 значительно уменьшает передачу тепла.

Алюминий может уменьшать электромагнитные помехи

Телевизоры, маршрутизаторы и устройства для потокового воспроизведения излучают электромагнитные сигналы, которые могут создавать взаимные помехи.

Алюминий используют для экранирования таких помех. Согласно исследованию, опубликованному в IOPscience, проводимость и толщина алюминиевой фольги напрямую влияют на её эффективность в уменьшении электромагнитных помех в широком диапазоне частот.

Фольга упрощает уборку под телевизором

Под электроникой регулярно скапливаются пыль, крошки и другой мелкий мусор. Фольга создает гладкую поверхность, которую можно быстро протереть или просто заменить.

Благодаря этому не нужно использовать спреи, царапать полку или каждый раз сдвигать телевизор для уборки.

По сравнению со специальными аксессуарами или охлаждающими подкладками алюминиевая фольга стоит недорого и не оставляет повреждений после снятия.

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