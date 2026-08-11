Плазменные телевизоры исчезли с рынка: в чём причина и почему их до сих пор любят

Плазменный телевизор, просмотр телевизора. Фото: кадр из видео/YouTube, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Плазменные телевизоры давно исчезли с прилавков, но многие пользователи до сих пор вспоминают их за глубокий черный цвет, высокую контрастность и насыщенное изображение. В то же время именно особенности этой технологии в конечном итоге стали причиной её вытеснения более современными экранами.

О том, почему плазменные телевизоры в своё время стали популярными и из-за каких недостатков исчезли с рынка, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Как работали плазменные телевизоры

В основе плазменного телевизора лежат ячейки, наполненные ксеноном или неоном. Они разделены на красные, зеленые и синие субпиксели.

После подачи напряжения газ ионизируется, превращается в плазму и начинает проводить электричество. Ультрафиолетовое свечение попадает на фосфорный слой, который формирует конечное изображение.

Именно такая технология обеспечивала яркое и насыщенное изображение, высокую контрастность, глубокий черный цвет и широкие углы обзора.

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Почему плазменные телевизоры так полюбились пользователям

Одним из главных преимуществ плазменных панелей было качество изображения. Многие пользователи даже сегодня считают их глубокий черный цвет и контрастность непревзойденными.

Высокая яркость и контрастность усиливали эффект погружения во время просмотра фильмов.

Плазменные телевизоры также выделяли много тепла. Для некоторых владельцев это даже становилось практичной особенностью зимой, поскольку устройство могло дополнительно обогревать комнату.

Почему плазменные телевизоры исчезли

Одной из главных проблем стал эффект "выгорания" (burn-in), когда статичное изображение могло оставлять следы на экране.

Впоследствии компания Panasonic предложила технологию Real Black Drive, которая помогла решить эту проблему, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить популярность плазменных панелей.

Еще одним недостатком было высокое энергопотребление. Ионизация газа требовала значительного количества энергии, поэтому плазменные телевизоры уступали альтернативным решениям по эффективности.

Кроме того, они были тяжелыми, громоздкими и дорогими в производстве. С развитием технологий их начали вытеснять ЖК-телевизоры с LED-подсветкой, которые были тоньше, легче и энергоэффективнее.

Почему о "плазме" помнят до сих пор

Несмотря на прекращение производства, часть пользователей и сегодня считает плазменные телевизоры одними из лучших по качеству изображения и продолжает пользоваться такими устройствами.

Слово "плазма" также до сих пор иногда используют в отношении больших современных телевизоров, хотя к их технологии оно уже не имеет отношения.

Сегодня плазменные панели уступили место LED- и OLED-экранам, а также другим современным технологиям, которые обеспечивают более реалистичное изображение, высокую частоту обновления и более тонкий дизайн.

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