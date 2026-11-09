Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Маленький значок портфеля на іконках застосунків Android означає, що на смартфоні активний робочий профіль. Такі програми належать окремому службовому акаунту, а прибрати значок можна кількома способами.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Що означає значок портфеля

Портфель на іконці показує, що застосунок встановлено в робочому профілі і він належить саме цьому акаунту. Якщо робочого профілю на телефоні немає, такий значок користувач, найімовірніше, ніколи не побачить.

Що таке робочий профіль

Робочий профіль — це окремий профіль користувача на смартфоні, схожий на окремий робочий стіл. У ньому можуть бути застосунки й важливі дані, якими керує IT-відділ організації, а також службові номери та контакти. Мета — відокремити особисте життя від роботи.

Усе, що є в робочому профілі, зокрема дані застосунків, зберігається окремо від звичайного профілю. Така функція існує приблизно з 2015 року, а у 2022 році її розширили. За принципом роботи вона схожа на приватні простори, які сьогодні пропонують багато виробників смартфонів.

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Як прибрати значок портфеля

Повернутися до особистого профілю: "Налаштування" — "Система" — "Користувачі" або через значок облікових записів у швидкому доступі.

Вимкнути перемикання профілів: "Налаштування" — "Система" — "Користувачі", далі вимкнути опцію "Дозволити перемикання користувачів".

Видалити робочий профіль: "Налаштування" — "Паролі та акаунти" — вкладка "Робочий" — "Видалити робочий профіль", потім підтвердити видалення й дочекатися завершення. Чи вдалося видалення, має показати застосунок Android Device Policy.

Видалення робочого профілю знищує на пристрої всі його дані. Зазвичай такий профіль налаштовують через роботодавця або організацію. Якщо він з'явився випадково, найімовірніше, на телефоні виконано вхід у робочий акаунт або акаунт Google Workspace.

Раніше Новини.LIVE писали, що значок ключа в рядку стану Android не вказує на несправність смартфона. Він означає, що на пристрої активне VPN-з'єднання, а з'явитися може через VPN-застосунок, антивірус чи блокувальник реклами, тому варто перевірити його джерело.

Також Новини.LIVE розповідали, що значок у вигляді плюса всередині кола іноді з'являється на екрані Android-смартфона. Він сигналізує про ввімкнений режим економії мобільного трафіку, який може обмежувати роботу деяких застосунків і затримувати сповіщення.