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Головна Техно Що означає значок ключа в Android і як перевірити його джерело

Що означає значок ключа в Android і як перевірити його джерело

Ua ru
3 листопада 2026 14:24
Значок ключа на Android: чи небезпечний він і що робити, якщо з'явився несподівано кадр з відео/YouTube
Іконка ключа на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Значок ключа в рядку стану Android не вказує на несправність смартфона: він означає, що на пристрої працює VPN-з'єднання. З'єднання може створювати як VPN-застосунок, так і антивірус чи блокувальник реклами, тому джерело значка рекомендовано перевірити.

Про значення значка ключа на смартфонах Android йдеться в матеріалі Computer Hoy, пише редакція Новини.LIVE.

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Що означає значок ключа в рядку стану Android

Значок ключа розташований поруч з індикаторами рівня сигналу, Wi-Fi і батареї. Це не збій телефона й не попередження про поломку. Так Android повідомляє, що на пристрої діє VPN-з'єднання, через яке частина або весь інтернет-трафік перенаправляється на віддалений сервер.

VPN — скорочення від Virtual Private Network, тобто віртуальна приватна мережа. Вона виступає посередником між смартфоном та інтернетом: приховує справжню IP-адресу пристрою й шифрує частину трафіку, щоб підвищити приватність.

Технологію активно використовують і приватні користувачі, і компанії: для захисту даних та безпечнішого доступу до окремих сервісів чи мереж. Коли Android виявляє активне VPN-з'єднання, він автоматично виводить у рядку стану значок ключа, повідомляючи, що трафік проходить через цю систему.

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Чому значок ключа з'являється без встановленого VPN-застосунку

VPN не завжди вмикають вручну. У багатьох випадках це відомий сервіс, як-от NordVPN чи Proton VPN, але значок може з'являтися й через інструменти, основне призначення яких інше.

Деякі застосунки безпеки, антивіруси, брандмауери, блокувальники реклами і навіть окремі засоби батьківського контролю використовують технології на основі VPN, щоб стежити за з'єднанням або фільтрувати його. Деякі блокувальники реклами створюють локальне VPN-з'єднання, щоб фільтрувати трафік, а окремі застосунки безпеки використовують той самий механізм для аналізу потенційно небезпечних підключень.

Тому значок може з'явитися, навіть якщо окремий VPN-застосунок ніколи не встановлювали. Це не обов'язково привід для хвилювання, але швидка перевірка допоможе з'ясувати, яке саме програмне забезпечення керує мережею смартфона.

Як дізнатися, який застосунок керує інтернет-з'єднанням

Рекомендовано перевіряти джерело з'єднання щоразу, коли значок з'являється несподівано. Йдеться не про безпосередню загрозу: перевірка дозволяє переконатися, що мережею керує легальний застосунок, відомий користувачеві, а не інструмент, встановлений давно й досі активний у фоні.

Android дозволяє легко побачити, який VPN-сервіс працює. Залежно від виробника порядок дій трохи різниться, але на більшості пристроїв достатньо відкрити "Налаштування", ввести "VPN" у внутрішньому пошуку системи й перейти до цього розділу. Там відображається активне з'єднання, а часто й застосунок, який ним керує.

Якщо це VPN, яким користувач регулярно користується, більше нічого робити не потрібно. Якщо ж з'єднання незнайоме або застосунок уже не використовується, його можна вимкнути в тому самому розділі. На багатьох смартфонах Android значок зникає з рядка стану автоматично після розриву з'єднання чи видалення відповідного застосунку.

Раніше Новини.LIVE писали, що зелена крапка на екрані Android є системним індикатором конфіденційності й повідомляє, що якийсь із застосунків звертається до камери чи мікрофона.

Також Новини.LIVE розповідали, що значок плюса в колі на Android-смартфонах позначає режим економії трафіку: у цьому режимі застосунки отримують обмеження, а сповіщення можуть надходити із запізненням.

VPN приватність функції смартфона Android-смартфон екран смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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