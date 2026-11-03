Значок ключа на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Значок ключа в строке состояния Android не указывает на неисправность смартфона: он означает, что на устройстве активно VPN-соединение. Соединение может устанавливаться как VPN-приложением, так и антивирусом или блокировщиком рекламы, поэтому рекомендуется проверить, откуда появляется этот значок.

О значении значка ключа на смартфонах Android говорится в материале Computer Hoy, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означает значок ключа в строке состояния Android

Значок ключа расположен рядом с индикаторами уровня сигнала, Wi-Fi и заряда батареи. Это не сбой телефона и не предупреждение о поломке. Так Android сообщает, что на устройстве активно VPN-соединение, через которое часть или весь интернет-трафик перенаправляется на удаленный сервер.

VPN — сокращение от Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть. Она выступает посредником между смартфоном и интернетом: скрывает настоящий IP-адрес устройства и шифрует часть трафика, чтобы повысить конфиденциальность.

Эту технологию активно используют как частные пользователи, так и компании: для защиты данных и более безопасного доступа к отдельным сервисам или сетям. Когда Android обнаруживает активное VPN-соединение, он автоматически отображает в строке состояния значок ключа, сообщая, что трафик проходит через эту систему.

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Почему значок ключа появляется без установленного VPN-приложения

VPN не всегда включают вручную. Во многих случаях это известный сервис, например NordVPN или Proton VPN, но значок может появляться и из-за инструментов, основное назначение которых иное.

Некоторые приложения безопасности, антивирусы, брандмауэры, блокировщики рекламы и даже отдельные средства родительского контроля используют технологии на основе VPN, чтобы отслеживать соединение или фильтровать его. Некоторые блокировщики рекламы создают локальное VPN-соединение для фильтрации трафика, а отдельные приложения безопасности используют тот же механизм для анализа потенциально опасных подключений.

Поэтому значок может появиться, даже если отдельное VPN-приложение никогда не устанавливалось. Это не обязательно повод для беспокойства, но быстрая проверка поможет выяснить, какое именно программное обеспечение управляет сетью смартфона.

Как узнать, какое приложение управляет интернет-соединением

Рекомендуется проверять источник соединения каждый раз, когда значок появляется неожиданно. Речь идет не о непосредственной угрозе: проверка позволяет убедиться, что сетью управляет легальное приложение, известное пользователю, а не инструмент, установленный давно и до сих пор активный в фоновом режиме.

Android позволяет легко увидеть, какой VPN-сервис работает. В зависимости от производителя порядок действий немного отличается, но на большинстве устройств достаточно открыть "Настройки", ввести "VPN" во внутренний поиск системы и перейти в этот раздел. Там отображается активное соединение, а зачастую и приложение, которое им управляет.

Если это VPN, которым пользователь регулярно пользуется, больше ничего делать не нужно. Если же соединение незнакомое или приложение уже не используется, его можно отключить в том же разделе. На многих смартфонах Android значок исчезает из строки состояния автоматически после разрыва соединения или удаления соответствующего приложения.

Ранее Новини.LIVE писали, что зеленая точка на экране Android является системным индикатором конфиденциальности и сообщает, что какое-либо из приложений обращается к камере или микрофону.

Также Новини.LIVE рассказывали, что значок "плюс" в кружке на Android-смартфонах обозначает режим экономии трафика: в этом режиме приложениям накладываются ограничения, а уведомления могут поступать с задержкой.