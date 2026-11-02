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Что означает значок H+ на Android вместо 4G и 5G

Ua ru
2 ноября 2026 17:21
Что означает значок H+ на Android вместо 4G или 5G: какова скорость мобильного интернета кадр из видео/YouTube
Символ "H+" в верхней части экрана смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Вместо привычных обозначений 4G или 5G в верхней части экрана Android-смартфона иногда можно увидеть символ H+. Он означает, что телефон подключен к сети HSPA+, которая обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с обычным 3G, но уступает современным стандартам мобильной связи.

О значении индикатора H+ и скорости такого подключения пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Что означают символы H+ и H на смартфоне

Буква H с плюсом в строке состояния Android указывает на использование HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access). Это усовершенствованная технология мобильной передачи данных, которая обеспечивает более высокую скорость по сравнению с предыдущими сетями 3G.

Увидеть такой индикатор можно там же, где обычно отображаются обозначения 4G, 5G или 3G. Рядом с ним также могут появляться две стрелки, направленные вверх и вниз.

Иногда вместо H+ смартфон показывает только букву H. В таком случае речь идет о подключении HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) — другой технологии из семейства HSPA.

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Эти индикаторы помогают определить, через какую именно мобильную сеть телефон получает доступ к интернету. При этом они не показывают фактическую скорость соединения.

Насколько H+ медленнее 4G и 5G

Обычная сеть HSPA теоретически способна обеспечивать скорость передачи данных до 21 Мбит/с, тогда как HSPA+ повышает этот показатель до 42 Мбит/с. Однако в реальных условиях средняя скорость загрузки для таких сетей составляет примерно от 3,5 до 14 Мбит/с.

Для сравнения: максимальная скорость загрузки в обычных сетях 3G составляет около 7,2 Мбит/с, а скорость отправки данных — примерно 2 Мбит/с. Поэтому в своё время HSPA+ стала заметным улучшением мобильного интернета.

Однако возможности 4G значительно выше. Стандарт LTE предусматривает скорость загрузки до 150 Мбит/с и отправки до 50 Мбит/с, а LTE-Advanced — до 300 и 150 Мбит/с соответственно. Для 5G теоретические максимумы достигают 20 Гбит/с на загрузку и 10 Гбит/с на отправку.

На практике достичь таких предельных показателей удается далеко не всегда. Скорость зависит от мобильного оператора, загруженности сети, задержки передачи данных и других условий соединения.

Ранее Новини.LIVE писали, что буква "N" в строке состояния Android-смартфона указывает на активированную функцию NFC. Значок может отображаться рядом с индикаторами Wi-Fi, мобильной связи и аккумулятора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зеленая точка в верхней части дисплея Android является одним из механизмов защиты конфиденциальности. Она сигнализирует, что определенное приложение использует камеру или микрофон смартфона.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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