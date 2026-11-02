Символ "H+" у верхній частині екрана смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Замість звичних позначок 4G або 5G у верхній частині екрана Android-смартфона іноді можна побачити символ H+. Він означає, що телефон підключений до мережі HSPA+, яка забезпечує швидше передавання даних порівняно зі звичайним 3G, але поступається сучасним стандартам мобільного зв'язку.

Про значення індикатора H+ та швидкість такого підключення пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Що означають символи H+ та H на смартфоні

Літера H із плюсом у рядку стану Android вказує на використання HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access). Це вдосконалена технологія мобільного передавання даних, яка забезпечує вищу швидкість порівняно з попередніми мережами 3G.

Побачити такий індикатор можна там само, де зазвичай відображаються позначення 4G, 5G або 3G. Поруч із ним також можуть з'являтися дві стрілки, спрямовані вгору та вниз.

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Іноді замість H+ смартфон показує лише літеру H. У такому випадку йдеться про підключення HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) — іншу технологію із сімейства HSPA.

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Ці індикатори допомагають визначити, через яку саме мобільну мережу телефон отримує доступ до інтернету. Водночас вони не показують фактичну швидкість з'єднання.

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Наскільки повільніший H+ за 4G і 5G

Звичайна мережа HSPA теоретично здатна забезпечувати швидкість передавання даних до 21 Мбіт/с, тоді як HSPA+ підвищує цей показник до 42 Мбіт/с. Однак у реальних умовах середня швидкість завантаження для таких мереж становить приблизно від 3,5 до 14 Мбіт/с.

Для порівняння, максимальна швидкість завантаження у звичайних мережах 3G становить близько 7,2 Мбіт/с, а відправлення даних — приблизно 2 Мбіт/с. Тому свого часу HSPA+ стала помітним покращенням мобільного інтернету.

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Проте можливості 4G значно вищі. Стандарт LTE передбачає швидкість завантаження до 150 Мбіт/с і відправлення до 50 Мбіт/с, а LTE-Advanced — до 300 та 150 Мбіт/с відповідно. Для 5G теоретичні максимуми сягають 20 Гбіт/с на завантаження та 10 Гбіт/с на відправлення.

На практиці досягти таких граничних показників вдається далеко не завжди. Швидкість залежить від мобільного оператора, завантаженості мережі, затримки передавання даних та інших умов з'єднання.

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Раніше Новини.LIVE писали, що літера "N" у рядку стану Android-смартфона вказує на активовану функцію NFC. Значок може відображатися поруч з індикаторами Wi-Fi, мобільного зв'язку та акумулятора.

Також Новини.LIVE розповідали, що зелена крапка у верхній частині дисплея Android є одним із механізмів захисту приватності. Вона сигналізує, що певний застосунок використовує камеру або мікрофон смартфона.