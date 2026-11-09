Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Маленький значок портфеля на иконках приложений Android означает, что на смартфоне активен рабочий профиль. Такие программы принадлежат отдельному служебному аккаунту, а убрать значок можно несколькими способами.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означает значок портфеля

Портфель на иконке показывает, что приложение установлено в рабочем профиле и принадлежит именно этому аккаунту. Если рабочего профиля на телефоне нет, такой значок пользователь, скорее всего, никогда не увидит.

Что такое рабочий профиль

Рабочий профиль — это отдельный профиль пользователя на смартфоне, похожий на отдельный рабочий стол. В нем могут быть приложения и важные данные, которыми управляет IT-отдел организации, а также служебные номера и контакты. Цель — отделить личную жизнь от работы.

Все, что есть в рабочем профиле, в том числе данные приложений, хранится отдельно от обычного профиля. Такая функция существует примерно с 2015 года, а в 2022 году ее расширили. По принципу работы она похожа на приватные пространства, которые сегодня предлагают многие производители смартфонов.

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Как убрать значок портфеля

Вернуться в личный профиль: "Настройки" — "Система" — "Пользователи" или через значок учетных записей в быстром доступе.

Отключить переключение профилей: "Настройки" — "Система" — "Пользователи", далее отключить опцию "Разрешить переключение пользователей".

Удалить рабочий профиль: "Настройки" — "Пароли и аккаунты" — вкладка "Рабочий" — "Удалить рабочий профиль", затем подтвердить удаление и дождаться завершения. Удалось ли удаление, должно показать приложение Android Device Policy.

Удаление рабочего профиля уничтожает на устройстве все его данные. Обычно такой профиль настраивают через работодателя или организацию. Если он появился случайно, скорее всего, на телефоне выполнен вход в рабочий аккаунт или аккаунт Google Workspace.

Ранее Новини.LIVE писали, что значок ключа в строке состояния Android не указывает на неисправность смартфона. Он означает, что на устройстве активно VPN-соединение, а появиться может из-за VPN-приложения, антивируса или блокировщика рекламы, поэтому стоит проверить его источник.

Также Новини.LIVE рассказывали, что значок в виде плюса внутри круга иногда появляется на экране Android-смартфона. Он сигнализирует о включенном режиме экономии мобильного трафика, который может ограничивать работу некоторых приложений и задерживать уведомления.