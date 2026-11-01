Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Перевірити стан акумулятора Android-смартфона можна не лише через налаштування, а й за допомогою спеціальних сервісних кодів. Вони відкривають діагностичні меню, де залежно від моделі пристрою можна переглянути інформацію про батарею та її роботу.

Про способи перевірки стану акумулятора Android пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Реклама

Які коди допоможуть перевірити батарею Android

З часом акумулятор смартфона поступово втрачає початкову місткість, через що пристрій може працювати менше часу без підзаряджання. Один зі способів отримати додаткову інформацію про батарею — скористатися прихованим сервісним меню.

Для цього потрібно відкрити застосунок "Телефон" і ввести комбінацію *#*#4636#*#*. На сумісних пристроях вона відкриває діагностичне меню, в якому можуть бути доступні відомості про акумулятор.

На смартфонах Samsung передбачена інша комбінація — *#0228#. Вона використовується для перегляду технічних показників батареї через відповідне сервісне меню.

Читайте також:

Водночас доступність таких меню та набір відомостей залежать від конкретного смартфона. Тому введення коду не гарантує, що пристрій покаже точний відсоток зношення акумулятора.

Якщо потрібної інформації немає, можна скористатися сторонніми застосунками. Зокрема, AccuBattery та Battery Guru дозволяють отримувати дані про місткість батареї та оцінювати ступінь її зношення.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичка щоразу заряджати смартфон до 100% може поступово скорочувати ресурс його акумулятора, хоча наслідки не завжди помітні одразу. Фахівці пояснили, чому тривале перебування батареї на максимальному рівні заряду небажане.

Також Новини.LIVE розповідали, що довговічність акумулятора визначається не лише кількістю пройдених циклів заряджання. Часте нагрівання та тривале підтримання повного заряду також можуть прискорювати втрату місткості.