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Главная Техно Секретный код Android покажет состояние батареи: как его найти

Секретный код Android покажет состояние батареи: как его найти

Ua ru
1 ноября 2026 06:32
Как проверить износ аккумулятора на Android: сервисный код и приложения кадр из видео/YouTube
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Проверить состояние аккумулятора Android-смартфона можно не только через настройки, но и с помощью специальных сервисных кодов. Они открывают диагностические меню, где, в зависимости от модели устройства, можно просмотреть информацию об аккумуляторе и его работе.

О способах проверки состояния аккумулятора Android пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

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Какие коды помогут проверить аккумулятор Android

Со временем аккумулятор смартфона постепенно теряет первоначальную емкость, из-за чего устройство может работать меньше времени без подзарядки. Один из способов получить дополнительную информацию о батарее — воспользоваться скрытым сервисным меню.

Для этого нужно открыть приложение "Телефон" и ввести комбинацию *#*#4636#*#*. На совместимых устройствах она открывает диагностическое меню, в котором могут быть доступны сведения об аккумуляторе.

На смартфонах Samsung предусмотрена другая комбинация — *#0228#. Она используется для просмотра технических показателей аккумулятора через соответствующее сервисное меню.

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В то же время доступность таких меню и набор сведений зависят от конкретного смартфона. Поэтому ввод кода не гарантирует, что устройство покажет точный процент износа аккумулятора.

Если нужной информации нет, можно воспользоваться сторонними приложениями. В частности, AccuBattery и Battery Guru позволяют получать данные о емкости батареи и оценивать степень ее износа.

Ранее Новини.LIVE писали, что привычка каждый раз заряжать смартфон до 100% может постепенно сокращать ресурс его аккумулятора, хотя последствия не всегда заметны сразу. Специалисты объяснили, почему длительное нахождение аккумулятора на максимальном уровне заряда нежелательно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что долговечность аккумулятора определяется не только количеством пройденных циклов зарядки. Частое нагревание и длительное поддержание полного заряда также могут ускорять потерю емкости.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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