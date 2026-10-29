Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон, оставленный на зарядке до утра, не обязательно быстрее потеряет емкость аккумулятора, ведь современные устройства оснащены защитой от перезарядки. Однако длительное нахождение батареи на 100% и, особенно, перегрев могут ускорить её износ.

О том, как ночная зарядка влияет на аккумулятор смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Liza.

Реклама

Что происходит со смартфоном, если оставить его на зарядке до утра

Распространенное опасение, что телефон продолжает непрерывно заряжаться после достижения 100%, не соответствует принципу работы современных смартфонов. Они оснащены системами управления питанием, которые контролируют процесс зарядки и не допускают обычной перезарядки аккумулятора.

Например, Apple объясняет, что iPhone прекращает зарядку после достижения полной емкости аккумулятора. Если уровень заряда впоследствии снижается до 95%, процесс может автоматически возобновиться. Подобные механизмы используют и другие производители.

Однако защита от перезарядки не означает полного отсутствия износа. Литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют емкость из-за химических процессов, на которые влияют температура и уровень заряда.

Читайте также:

Длительное пребывание батареи на максимальном заряде может ускорять её деградацию. Именно поэтому некоторые смартфоны позволяют устанавливать ограничение зарядки на уровне 80%. Такая функция помогает снизить нагрузку на аккумулятор при регулярном использовании.

В то же время ограничение не обязательно использовать постоянно. Например, перед длительными отключениями электроэнергии или поездками полный заряд может быть важнее, чем снижение износа аккумулятора.

Также нет необходимости специально разряжать современный смартфон до 0% перед подключением к розетке. Аккумулятор можно подзаряжать небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь полного разряда устройства.

Как безопасно заряжать телефон ночью

Гораздо более серьезным фактором для аккумулятора является высокая температура. Некоторые производители рекомендуют избегать зарядки и использования смартфона при температуре выше 35 °C, поскольку чрезмерный нагрев способен необратимо снизить емкость аккумулятора.

Особенно опасно оставлять телефон под подушкой или одеялом, где тепло отводится хуже. Это может привести к перегреву устройства, а при неблагоприятных условиях — создать риск возгорания.

Чтобы снизить возможные риски при ночной зарядке, следует соблюдать несколько правил:

класть смартфон на твёрдую и устойчивую поверхность, не накрывая его тканью;

не оставлять телефон под подушкой, на кровати или рядом с шторами;

держать устройство подальше от батарей отопления, обогревателей и других источников тепла;

использовать оригинальное или совместимое зарядное устройство от надежного производителя;

не заряжать смартфон через поврежденные кабели, неисправные адаптеры или вздувшиеся повербанки;

при необходимости включать функцию оптимизированной зарядки или ограничения заряда до 80%.

Для сохранения аккумулятора гораздо важнее избегать перегрева, использовать исправные аксессуары и не держать аккумулятор на максимальном заряде дольше, чем нужно.

Ранее Новини.LIVE писали, что более мощный зарядный адаптер не всегда обеспечивает более быструю зарядку аккумулятора смартфона. Даже блок питания на 100 Вт может не иметь преимуществ перед моделями на 20 или 30 Вт, если телефон не поддерживает соответствующую мощность. На результат также влияют совместимость стандартов зарядки и возможности USB-кабеля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянная зарядка смартфона до максимального уровня может постепенно сокращать ресурс аккумулятора, хотя пользователь не всегда замечает эти изменения. Специалисты объяснили, чем опасно длительное пребывание батареи на 100% заряда, какой диапазон лучше поддерживать ежедневно и какие факторы больше всего ускоряют её износ.