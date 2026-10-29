Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Залишений на зарядці до ранку смартфон не обов'язково швидше втратить місткість акумулятора, адже сучасні пристрої мають захист від перезаряджання. Проте тривале перебування батареї на 100% та особливо перегрівання можуть прискорювати її зношування.

Про те, як нічне заряджання впливає на акумулятор смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Liza.

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Що відбувається зі смартфоном, якщо залишити його на зарядці до ранку

Поширене побоювання, що телефон продовжує безперервно заряджатися після досягнення 100%, не відповідає принципу роботи сучасних смартфонів. Вони оснащені системами керування живленням, які контролюють процес заряджання та не допускають звичайного перезаряджання акумулятора.

Наприклад, Apple пояснює, що iPhone припиняє заряджання після досягнення повної місткості батареї. Якщо рівень заряду згодом знижується до 95%, процес може автоматично відновитися. Подібні механізми використовують й інші виробники.

Однак захист від перезаряджання не означає повної відсутності зношування. Літій-іонні акумулятори поступово втрачають місткість через хімічні процеси, на які впливають температура та рівень заряду.

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Тривале перебування батареї на максимальному заряді може прискорювати її деградацію. Саме тому деякі смартфони дозволяють встановлювати обмеження заряджання на рівні 80%. Така функція допомагає зменшити навантаження на акумулятор під час регулярного користування.

Водночас обмеження не обов'язково використовувати постійно. Наприклад, перед тривалими відключеннями електроенергії або поїздками повний заряд може бути важливішим за зменшення зношування батареї.

Також немає потреби спеціально розряджати сучасний смартфон до 0% перед підключенням до розетки. Акумулятор можна підзаряджати невеликими порціями протягом дня, не чекаючи повного вимкнення пристрою.

Як безпечно заряджати телефон уночі

Набагато серйознішим чинником для акумулятора є висока температура. Деякі виробники рекомендують уникати заряджання та використання смартфона за температури понад 35 °C, оскільки надмірне нагрівання здатне незворотно зменшувати місткість батареї.

Особливо небезпечно залишати телефон під подушкою або ковдрою, де тепло відводиться гірше. Це може спричинити перегрівання пристрою, а за несприятливих умов — створити ризик займання.

Щоб зменшити можливі ризики під час нічного заряджання, варто дотримуватися кількох правил:

класти смартфон на тверду та стійку поверхню, не накриваючи його тканиною;

не залишати телефон під подушкою, на ліжку або поруч зі шторами;

тримати пристрій подалі від батарей опалення, обігрівачів та інших джерел тепла;

користуватися оригінальним або сумісним зарядним пристроєм від надійного виробника;

не заряджати смартфон через пошкоджені кабелі, несправні адаптери чи роздуті павербанки;

за потреби вмикати функцію оптимізованого заряджання або обмеження заряду до 80%.

Для збереження акумулятора значно важливіше уникати перегрівання, використовувати справні аксесуари та не тримати батарею на максимальному заряді довше, ніж потрібно.

Раніше Новини.LIVE писали, що потужніший зарядний адаптер не завжди забезпечує швидше поповнення батареї смартфона. Навіть блок живлення на 100 Вт може не мати переваг над моделями на 20 або 30 Вт, якщо телефон не підтримує відповідну потужність. На результат також впливають сумісність стандартів заряджання та можливості USB-кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що постійне заряджання смартфона до максимального рівня може поступово скорочувати ресурс акумулятора, хоча користувач не завжди помічає ці зміни. Фахівці пояснили, чим небезпечне тривале перебування батареї зі 100% заряду, який діапазон краще підтримувати щодня та які чинники найбільше прискорюють її зношування.