Смартфон Samsung з One UI 9. Фото: кадр з відео/YouTube

На смартфонах Samsung з One UI 9 є прихована функція AI Network Guard, яка відключає окремі застосунки від інтернету без їх видалення. Вона доповнює інші можливості One UI, зокрема для роботи з Wi-Fi, які відрізняють Galaxy від решти Android-смартфонів.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Навіщо потрібна AI Network Guard

Функція дає змогу обмежити доступ до інтернету для окремих застосунків. Авторка How-To Geek використовує її для Instagram, Reddit, Pinterest і Amazon, щоб менше відволікатися.

За її словами, це також може прибрати частину реклами в застосунках, заощадити мобільні дані й, можливо, зменшити витрату заряду у фоновому режимі. Функцію не видно ні серед застосунків, ні в головному меню налаштувань.

Як увімкнути приховану функцію

Потрібно виконати такі кроки:

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відкрити "Налаштування", перейти до "Підключення" та Wi-Fi, натиснути меню з трьома крапками й вибрати Intelligent Wi-Fi;

кілька разів натиснути на Intelligent Wi-Fi (авторка називає сім разів), щоб відкрити Connectivity Labs;

знайти там AI Network Guard і створити шестизначний PIN-код у пункті Set up a Guardian PIN;

відкрити Manage restrictions і вибрати застосунки, які мають залишатися без інтернету.

Як повернути доступ до інтернету

Повернути доступ можна загальним перемикачем або прибравши застосунок зі списку Currently Restricted. У додаткових налаштуваннях є також режим Downtime, що автоматично вмикає обмеження у вибрані години.

Функція потребує One UI 9.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Galaxy мають вбудовану діагностику батареї та основних компонентів. Вона допомагає перевірити пристрій перед зверненням до сервісу.

Також Новини.LIVE розповідали, що додаткові налаштування камери Samsung Galaxy відкриває модуль Camera Assistant із застосунку Good Lock. Він дає змогу керувати автоматичним перемиканням об'єктивів, HDR, швидкістю зйомки та елементами на екрані видошукача.