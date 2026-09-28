Як запустити діагностику Samsung Galaxy та перевірити батарею й інші компоненти

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Якщо Samsung Galaxy почав швидше розряджатися, втрачати зв'язок або нестабільно працювати після оновлення, одразу звертатися до сервісу не обов'язково. У смартфонах Galaxy є вбудований набір діагностичних тестів, який дозволяє перевірити батарею та основні компоненти пристрою.

Про те, як перевірити стан Samsung Galaxy за допомогою вбудованої діагностики, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Як запустити діагностику Samsung Galaxy

Для перевірки потрібно відкрити "Налаштування" — "Обслуговування пристрою" — "Діагностика", а потім вибрати "Діагностика телефона". Після цього можна протестувати окремий компонент або запустити перевірку всіх доступних функцій.

За даними Samsung, така діагностика доступна на Galaxy з Android 12 або новішою версією системи. Конкретні пункти меню та набір тестів можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона та програмного забезпечення. Перевірку також можна запустити через Samsung Members.

Залежно від моделі система здатна перевірити сенсорний екран, камери, мікрофони, динаміки, фізичні кнопки, датчики, Wi-Fi, мобільну мережу, Bluetooth, SIM-карту, NFC, USB-з'єднання, заряджання та сканер відбитків пальців.

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На моделях із додатковими можливостями можуть бути окремі тести для S Pen або бездротового заряджання. Частина перевірок виконується автоматично, тоді як для інших потрібна участь користувача. Наприклад, під час тестування датчика наближення потрібно закрити рукою ділянку біля фронтальної камери або розмовного динаміка.

Одним із найкорисніших тестів для старих Galaxy є перевірка акумулятора. Samsung може оцінити його стан як Normal, Weak або Bad. Позначка Weak означає, що ефективність батареї могла знизитися через тривале використання або умови експлуатації, а Bad вказує на значне погіршення автономності — у такому разі Samsung рекомендує звернутися за сервісною консультацією.

Водночас успішне проходження всіх тестів не означає, що смартфон працюватиме так само швидко, як у перший день. Діагностика перевіряє справність компонентів і функцій, але не вимірює продуктивність процесора, швидкість інтернету або швидкодію в іграх.

Якщо всі тести пройдені, але Galaxy все одно працює повільно, причиною можуть бути застаріле програмне забезпечення, фонові застосунки, нестача вільної пам'яті або тимчасові системні помилки.

Повторні помилки під час діагностики або результат Bad для батареї можуть бути приводом звернутися до сервісу. Перед передачею смартфона на ремонт Samsung також дозволяє активувати Maintenance mode, який приховує фотографії, повідомлення, контакти та інші особисті дані, залишаючи спеціалістам можливість перевіряти пристрій.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть старий смартфон може ще довго виконувати повсякденні завдання, але з часом окремі несправності роблять користування ним дедалі менш комфортним або безпечним. Якщо кілька проблем з'являються одночасно, ремонт чи зміна налаштувань уже не завжди є найкращим рішенням і варто замислитися про заміну пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що поступове зношення акумулятора зменшує реальну автономність смартфона. На частині Android-пристроїв перевірити стан батареї можна через спеціальну комбінацію, яка відкриває відповідну інформацію.