7 ознак, що смартфон уже варто замінити на новий

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Навіть старий смартфон може роками справлятися з базовими завданнями, однак деякі проблеми поступово роблять його використання незручним або небезпечним. Частину несправностей можна усунути ремонтом чи налаштуваннями, але поєднання кількох симптомів уже може бути приводом задуматися про заміну пристрою.

Про те, за якими ознаками можна зрозуміти, що смартфон пора міняти, пише редакція Новини.LIVE.

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Смартфон перестав отримувати оновлення

Виробники підтримують свої смартфони різний час: одні моделі отримують великі оновлення близько трьох років, а деякі флагмани — до семи років.

Якщо підтримка завершилася, нові функції більше не з'являтимуться, а з часом окремі застосунки можуть перестати працювати. Особливо важливо звернути увагу на припинення оновлень безпеки.

Телефон доводиться заряджати кілька разів на день

З часом акумулятор втрачає місткість та ефективність, тому автономність скорочується. Ще однією ознакою зношеної батареї може бути помітно довше заряджання порівняно з тим, як смартфон поводився раніше.

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У деяких випадках достатньо замінити акумулятор, однак варто враховувати вартість такого ремонту. Також причиною проблем із заряджанням може бути забруднений роз'єм живлення.

Смартфон регулярно перегрівається

Джерелом сильного нагрівання можуть бути процесор, акумулятор, камера або інші компоненти. При цьому смартфон здатен втрачати продуктивність, зменшувати яскравість екрана та працювати нестабільно.

Окремі застосунки також можуть нагрівати пристрій під час роботи. Проте якщо проблема залишається навіть після перезавантаження або скидання до заводських налаштувань і виникає майже за будь-якого навантаження, це вже може бути приводом задуматися про заміну.

Смартфон зависає або сам перезавантажується

Причина може бути як програмною, так і апаратною. У першому випадку іноді допомагає скидання налаштувань або видалення проблемного застосунку.

Якщо несправність пов'язана з пам'яттю, батареєю або внутрішніми контактами, може знадобитися ремонт. Перед цим також варто зняти чохол — іноді він затискає кнопку живлення чи інші клавіші та провокує небажані перезапуски.

Екран погано реагує на дотики

Спочатку варто перевірити, чи не забруднений дисплей, а також чи не заважає роботі сенсора стара захисна плівка з бульбашками повітря. Проблеми можуть виникати й через тріщини або відколи.

Якщо перезавантаження не допомагає, несправність може бути пов'язана із сенсорним шаром дисплея або пошкодженими контактами.

Смартфон не ловить мобільну мережу або Wi-Fi

Спочатку можна ввімкнути та вимкнути авіарежим, а потім перезавантажити смартфон. Якщо мобільна мережа не з'явилася, варто також перевірити SIM-карту — вона могла зміститися, забруднитися або вийти з ладу.

Не вистачає продуктивності та пам'яті

Якщо постійно гальмують ігри, браузер та інтерфейс, застосунки вилітають, а сховище постійно переповнене, користуватися пристроєм стає дедалі складніше.

64 ГБ пам'яті вже може бути замало, а навіть 128 ГБ вистачає не всім.

Очевидним приводом для заміни може бути й сильне фізичне зношення — численні тріщини, відколи та інші пошкодження корпусу. У такій ситуації подальший ремонт старого пристрою може бути менш доцільним, ніж покупка нового.

Раніше Новини.LIVE писали, що вільне місце на Android-смартфоні може зникати навіть тоді, коли користувач майже не додає нових фото, відео чи програм. Значну частину сховища з часом здатні зайняти тимчасові дані та кеш застосунків, обсяг яких іноді сягає кількох гігабайтів.

Також Новини.LIVE розповідали, що зробити Android-смартфон зручнішим можна за допомогою вже наявних у системі функцій без встановлення додаткових програм. Водночас розташування налаштувань і доступність окремих можливостей можуть відрізнятися залежно від конкретної моделі пристрою.