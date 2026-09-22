Три приховані функції Android, які можуть зробити смартфон зручнішим

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

В Android є кілька вбудованих можливостей, які можуть зробити смартфон зручнішим у щоденному користуванні. Для їх активації не потрібно встановлювати сторонні застосунки, хоча назви меню та доступність функцій можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.

Про те, які приховані функції Android можуть бути корисними та як їх увімкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Прискорення анімацій Android

Змінити швидкість системних анімацій можна через меню для розробників. Для його активації потрібно відкрити "Налаштування" — "Про телефон", а потім сім разів натиснути на пункт "Номер збірки".

Після цього в розділі "Налаштування" — "Система" — "Для розробників" з'являться параметри масштабу анімації вікон, переходів та тривалості анімації.

Для них можна встановити значення 0,5x або повністю вимкнути анімацію. Це змінює швидкість відображення системних ефектів і може створити відчуття швидшої роботи інтерфейсу.

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Smart Lock для автоматичного розблокування

Функція Smart Lock дозволяє за певних умов не вводити PIN-код щоразу під час розблокування смартфона.

Залежно від версії Android і моделі можуть бути доступні різні сценарії: розблокування у визначених безпечних місцях, під час тримання смартфона в руках або при підключенні довіреного пристрою, наприклад смартгодинника чи автомобільної системи.

Шукати ці параметри можна в розділі "Безпека та конфіденційність" — "Розблокування пристрою". Конкретний набір можливостей залежить від смартфона та версії Android.

Live Caption і Live Transcribe

Live Caption та Live Transcribe перетворюють мовлення на текст у реальному часі.

Live Caption автоматично створює субтитри для відео у соціальних мережах, подкастів і голосових повідомлень. Функція може обробляти аудіо, яке відтворюється на смартфоні, та працює офлайн.

Live Transcribe призначена для розпізнавання мовлення у навколишньому середовищі.

На сумісних пристроях Live Caption можна ввімкнути через швидкі або системні налаштування. Доступні мови та можливості залежать від моделі смартфона, версії Android і регіону.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може допомогти усунути дрібні збої, очистити оперативну пам'ять і зробити роботу пристрою стабільнішою. Робити це раз на тиждень корисно, хоча суворо дотримуватися такого графіка не обов'язково.

Також Новини.LIVE розповідали, що регулярне заряджання Android-смартфона до 100% може прискорювати зношування батареї, якщо вона довго залишається повністю зарядженою. Водночас епізодичне заряджання до максимуму не є проблемою, особливо коли потрібен найбільший запас енергії.