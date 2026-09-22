Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Скрытые функции Android: 3 пункта, которые стоит проверить в настройках

Скрытые функции Android: 3 пункта, которые стоит проверить в настройках

Ua ru
22 сентября 2026 14:24
Три скрытые функции Android, которые могут сделать смартфон более удобным
Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

В Android есть несколько встроенных функций, которые могут сделать смартфон более удобным в повседневном использовании. Для их активации не требуется устанавливать сторонние приложения, хотя названия меню и доступность функций могут отличаться в зависимости от модели устройства.

О том, какие скрытые функции Android могут быть полезны и как их включить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Реклама

Ускорение анимаций Android

Изменить скорость системных анимаций можно через меню для разработчиков. Для его активации нужно открыть "Настройки" — "О телефоне", а затем семь раз нажать на пункт "Номер сборки".

После этого в разделе "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков" появятся параметры масштаба анимации окон, переходов и продолжительности анимации.

Для них можно установить значение 0,5x или полностью отключить анимацию. Это изменяет скорость отображения системных эффектов и может создать ощущение более быстрой работы интерфейса.

Читайте также:

Smart Lock для автоматической разблокировки

Функция Smart Lock позволяет при определенных условиях не вводить PIN-код каждый раз при разблокировке смартфона.

В зависимости от версии Android и модели могут быть доступны различные сценарии: разблокировка в определённых безопасных местах, при удержании смартфона в руках или при подключении доверенного устройства, например смарт-часов или автомобильной системы.

Найти эти настройки можно в разделе "Безопасность и конфиденциальность" — "Разблокировка устройства". Конкретный набор возможностей зависит от смартфона и версии Android.

Live Caption и Live Transcribe

Live Caption и Live Transcribe преобразуют речь в текст в режиме реального времени.

Live Caption автоматически создает субтитры для видео в социальных сетях, подкастов и голосовых сообщений. Функция может обрабатывать аудио, воспроизводимое на смартфоне, и работает в автономном режиме.

Live Transcribe предназначена для распознавания речи в окружающей среде.

На совместимых устройствах Live Caption можно включить через быстрые или системные настройки. Доступные языки и возможности зависят от модели смартфона, версии Android и региона.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может помочь устранить мелкие сбои, очистить оперативную память и сделать работу устройства более стабильной. Делать это раз в неделю полезно, хотя строго придерживаться такого графика не обязательно.

Также Новини.LIVE сообщали, что регулярная зарядка Android-смартфона до 100% может ускорять износ аккумулятора, если он долго остается полностью заряженным. В то же время эпизодическая зарядка до максимума не представляет проблемы, особенно когда требуется максимальный запас энергии.

полезные советы функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации