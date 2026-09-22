Три скрытые функции Android, которые могут сделать смартфон более удобным

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

В Android есть несколько встроенных функций, которые могут сделать смартфон более удобным в повседневном использовании. Для их активации не требуется устанавливать сторонние приложения, хотя названия меню и доступность функций могут отличаться в зависимости от модели устройства.

О том, какие скрытые функции Android могут быть полезны и как их включить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Ускорение анимаций Android

Изменить скорость системных анимаций можно через меню для разработчиков. Для его активации нужно открыть "Настройки" — "О телефоне", а затем семь раз нажать на пункт "Номер сборки".

После этого в разделе "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков" появятся параметры масштаба анимации окон, переходов и продолжительности анимации.

Для них можно установить значение 0,5x или полностью отключить анимацию. Это изменяет скорость отображения системных эффектов и может создать ощущение более быстрой работы интерфейса.

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Smart Lock для автоматической разблокировки

Функция Smart Lock позволяет при определенных условиях не вводить PIN-код каждый раз при разблокировке смартфона.

В зависимости от версии Android и модели могут быть доступны различные сценарии: разблокировка в определённых безопасных местах, при удержании смартфона в руках или при подключении доверенного устройства, например смарт-часов или автомобильной системы.

Найти эти настройки можно в разделе "Безопасность и конфиденциальность" — "Разблокировка устройства". Конкретный набор возможностей зависит от смартфона и версии Android.

Live Caption и Live Transcribe

Live Caption и Live Transcribe преобразуют речь в текст в режиме реального времени.

Live Caption автоматически создает субтитры для видео в социальных сетях, подкастов и голосовых сообщений. Функция может обрабатывать аудио, воспроизводимое на смартфоне, и работает в автономном режиме.

Live Transcribe предназначена для распознавания речи в окружающей среде.

На совместимых устройствах Live Caption можно включить через быстрые или системные настройки. Доступные языки и возможности зависят от модели смартфона, версии Android и региона.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может помочь устранить мелкие сбои, очистить оперативную память и сделать работу устройства более стабильной. Делать это раз в неделю полезно, хотя строго придерживаться такого графика не обязательно.

Также Новини.LIVE сообщали, что регулярная зарядка Android-смартфона до 100% может ускорять износ аккумулятора, если он долго остается полностью заряженным. В то же время эпизодическая зарядка до максимума не представляет проблемы, особенно когда требуется максимальный запас энергии.