7 признаков того, что смартфон уже пора заменить на новый

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Даже старый смартфон может годами справляться с базовыми задачами, однако некоторые проблемы постепенно делают его использование неудобным или опасным. Часть неисправностей можно устранить с помощью ремонта или настроек, но сочетание нескольких симптомов уже может стать поводом задуматься о замене устройства.

О том, по каким признакам можно понять, что смартфон пора менять, пишет редакция Новини.LIVE.

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Смартфон перестал получать обновления

Производители поддерживают свои смартфоны разное время: одни модели получают крупные обновления около трех лет, а некоторые флагманы — до семи лет.

Если поддержка завершилась, новые функции больше не будут появляться, а со временем отдельные приложения могут перестать работать. Особенно важно обратить внимание на прекращение выхода обновлений безопасности.

Телефон приходится заряжать несколько раз в день

Со временем аккумулятор теряет емкость и эффективность, поэтому автономность сокращается. Еще одним признаком изношенной батареи может быть заметно более длительная зарядка по сравнению с тем, как смартфон вел себя раньше.

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В некоторых случаях достаточно заменить аккумулятор, однако стоит учитывать стоимость такого ремонта. Также причиной проблем с зарядкой может быть загрязненный разъем питания.

Смартфон регулярно перегревается

Источником сильного нагрева могут быть процессор, аккумулятор, камера или другие компоненты. При этом смартфон может терять производительность, уменьшать яркость экрана и работать нестабильно.

Отдельные приложения также могут нагревать устройство во время работы. Однако если проблема сохраняется даже после перезагрузки или сброса к заводским настройкам и возникает практически при любой нагрузке, это уже может быть поводом задуматься о замене.

Смартфон зависает или сам перезагружается

Причина может быть как программной, так и аппаратной. В первом случае иногда помогает сброс настроек или удаление проблемного приложения.

Если неисправность связана с памятью, аккумулятором или внутренними контактами, может потребоваться ремонт. Перед этим также стоит снять чехол — иногда он зажимает кнопку питания или другие клавиши и вызывает нежелательные перезапуски.

Экран плохо реагирует на прикосновения

Сначала стоит проверить, не загрязнён ли дисплей, а также не мешает ли работе сенсора старая защитная плёнка с пузырьками воздуха. Проблемы могут возникать и из-за трещин или сколов.

Если перезагрузка не помогает, неисправность может быть связана с сенсорным слоем дисплея или повреждёнными контактами.

Смартфон не ловит мобильную сеть или Wi-Fi

Сначала можно включить и выключить авиарежим, а затем перезагрузить смартфон. Если мобильная сеть не появилась, стоит также проверить SIM-карту — она могла сместиться, загрязниться или выйти из строя.

Не хватает производительности и памяти

Если постоянно тормозят игры, браузер и интерфейс, приложения вылетают, а хранилище постоянно переполнено, пользоваться устройством становится всё сложнее.

64 ГБ памяти уже может оказаться недостаточно, а даже 128 ГБ хватает не всем.

Очевидным поводом для замены может быть и сильный физический износ — многочисленные трещины, сколы и другие повреждения корпуса. В такой ситуации дальнейший ремонт старого устройства может быть менее целесообразным, чем покупка нового.

Ранее Новини.LIVE писали, что свободное место на Android-смартфоне может исчезать даже тогда, когда пользователь почти не добавляет новых фото, видео или приложений. Значительную часть хранилища со временем могут занимать временные данные и кэш приложений, объем которых иногда достигает нескольких гигабайт.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сделать Android-смартфон более удобным можно с помощью уже имеющихся в системе функций без установки дополнительных программ. При этом расположение настроек и доступность отдельных возможностей могут отличаться в зависимости от конкретной модели устройства.