Как запустить диагностику Samsung Galaxy и проверить батарею и другие компоненты

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Если Samsung Galaxy стал быстрее разряжаться, терять связь или работать нестабильно после обновления, не обязательно сразу обращаться в сервис. В смартфонах Galaxy есть встроенный набор диагностических тестов, который позволяет проверить аккумулятор и основные компоненты устройства.

О том, как проверить состояние Samsung Galaxy с помощью встроенной диагностики, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Как запустить диагностику Samsung Galaxy

Для проверки нужно открыть "Настройки" — "Обслуживание устройства" — "Диагностика", а затем выбрать "Диагностика телефона". После этого можно протестировать отдельный компонент или запустить проверку всех доступных функций.

По данным Samsung, такая диагностика доступна на Galaxy с Android 12 или более поздней версией системы. Конкретные пункты меню и набор тестов могут отличаться в зависимости от модели смартфона и программного обеспечения. Проверку также можно запустить через приложение Samsung Members.

В зависимости от модели система способна проверить сенсорный экран, камеры, микрофоны, динамики, физические кнопки, датчики, Wi-Fi, мобильную сеть, Bluetooth, SIM-карту, NFC, USB-соединение, зарядку и сканер отпечатков пальцев.

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На моделях с дополнительными возможностями могут быть отдельные тесты для S Pen или беспроводной зарядки. Часть проверок выполняется автоматически, тогда как для других требуется участие пользователя. Например, при тестировании датчика приближения необходимо закрыть рукой область возле фронтальной камеры или разговорного динамика.

Одним из самых полезных тестов для старых моделей Galaxy является проверка аккумулятора. Samsung может оценить его состояние как "Normal", "Weak" или "Bad". Оценка "Weak" означает, что эффективность батареи могла снизиться из-за длительного использования или условий эксплуатации, а "Bad" указывает на значительное ухудшение автономности — в таком случае Samsung рекомендует обратиться за сервисной консультацией.

В то же время успешное прохождение всех тестов не означает, что смартфон будет работать так же быстро, как в первый день. Диагностика проверяет исправность компонентов и функций, но не измеряет производительность процессора, скорость интернета или быстродействие в играх.

Если все тесты пройдены, но Galaxy все равно работает медленно, причиной могут быть устаревшее программное обеспечение, фоновые приложения, нехватка свободной памяти или временные системные ошибки.

Повторные ошибки во время диагностики или результат "Bad" для аккумулятора могут стать поводом для обращения в сервис. Перед сдачей смартфона в ремонт Samsung также позволяет активировать "Режим обслуживания", который скрывает фотографии, сообщения, контакты и другие личные данные, оставляя специалистам возможность проверить устройство.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже старый смартфон может ещё долго выполнять повседневные задачи, но со временем отдельные неисправности делают его использование всё менее комфортным или безопасным. Если несколько проблем возникают одновременно, ремонт или изменение настроек уже не всегда являются лучшим решением, и стоит задуматься о замене устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постепенный износ аккумулятора снижает реальную автономность смартфона. На некоторых Android-устройствах проверить состояние батареи можно с помощью специальной комбинации, которая открывает соответствующую информацию.