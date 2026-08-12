6 корисних функцій Samsung Galaxy, яких бракує іншим Android-смартфонам

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфони Samsung Galaxy мають низку можливостей One UI, які помітно відрізняють їх від інших Android-пристроїв. Серед них є інструменти для захисту даних, роботи з Wi-Fi, автоматизації та навіть перетворення телефона на настільний комп'ютер.

Про шість корисних функцій Samsung Galaxy, які вирізняють смартфони бренду серед інших Android-пристроїв, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

"Захищена папка" приховує особисті файли та застосунки

"Захищена папка" створює на Galaxy окремий простір для особистих застосунків, фотографій і файлів. Доступ до нього можна закрити PIN-кодом, паролем або відбитком пальця.

Дані всередині ізольовані від основного профілю та зашифровані. Саму іконку "Захищеної папки" за бажанням можна приховати зі списку застосунків.

Вбудований аналізатор допомагає знайти проблеми з Wi-Fi

У смартфонах Galaxy є прихований інструмент для аналізу бездротової мережі. Він дозволяє оцінювати рівень сигналу Wi-Fi у різних частинах будинку та знаходити зони зі слабким покриттям.

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Завдяки цьому можна зрозуміти, чи варто змінити розташування роутера.

Смартфон також здатний просканувати доступні Wi-Fi-канали та показати, які з них перевантажені сусідніми мережами.

Samsung DeX перетворює смартфон на настільний комп'ютер

Samsung DeX дозволяє підключити Galaxy до монітора або телевізора та використовувати смартфон у форматі, схожому на настільний комп'ютер. До системи також можна під'єднати клавіатуру та мишу.

Інтерфейс підтримує вікна зі змінним розміром, панель завдань і перетягування файлів.

Веббраузери, офісні програми та поштові клієнти при цьому працюють більше як настільні аналоги, а не просто збільшені мобільні застосунки.

Good Lock розширює можливості персоналізації

Good Lock — офіційний набір модулів Samsung для розширеного налаштування смартфонів Galaxy.

З його допомогою можна додати нові параметри камери та режими знімання, перепризначити фізичні кнопки й перевірити, які програми створюють навантаження на акумулятор.

Окремий модуль дозволяє налаштовувати час вимкнення екрана та частоту оновлення окремо для різних застосунків.

Samsung дає 30 днів для тимчасової резервної копії

Функція тимчасового хмарного резервного копіювання дозволяє безплатно зберегти дані смартфона в Samsung Cloud на 30 днів.

До копії можуть входити застосунки, фотографії, відео, контакти, повідомлення, налаштування та навіть дані із "Захищенної папки".

Функція насамперед призначена для перенесення інформації на новий смартфон, але також може бути корисною перед скиданням пристрою до заводських налаштувань.

"Режими та сценарії" автоматизують повсякденні дії

"Режими та сценарії" дозволяють автоматизувати різні дії на смартфоні Galaxy.

Наприклад, пристрій може автоматично вмикати темну тему у визначений час або підвищувати гучність до 80% після підключення навушників.

Завдяки цьому поведінку смартфона можна змінювати залежно від того, чим у конкретний момент займається користувач.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може поступово втрачати швидкодію навіть без явних технічних проблем. Причиною нерідко стають тимчасові файли з месенджерів, браузерів та інших застосунків, які з часом займають кілька гігабайтів сховища.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть новий Android-смартфон здатен помітно розряджатися протягом ночі, попри вимкнений екран і відсутність активного використання. До цього може призводити фонова функція, яка постійно сканує простір у пошуках бездротових сигналів.