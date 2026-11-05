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Главная Техно Samsung скрыл в меню Wi-Fi функцию, блокирующую интернет приложениям

Samsung скрыл в меню Wi-Fi функцию, блокирующую интернет приложениям

Ua ru
5 ноября 2026 18:24
Семь нажатий в меню Wi-Fi: Samsung скрыл функцию, которая блокирует интернет приложениям кадр из видео/YouTube
Смартфон Samsung с One UI 9. Фото: кадр из видео/YouTube

На смартфонах Samsung с One UI 9 есть скрытая функция AI Network Guard, которая отключает отдельные приложения от интернета без их удаления. Она дополняет другие возможности One UI, в том числе для работы с Wi-Fi, которые отличают Galaxy от остальных Android-смартфонов.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Зачем нужна AI Network Guard

Функция позволяет ограничить доступ к интернету для отдельных приложений. Автор How-To Geek использует ее для Instagram, Reddit, Pinterest и Amazon, чтобы меньше отвлекаться.

По ее словам, это также может убрать часть рекламы в приложениях, сэкономить мобильные данные и, возможно, уменьшить расход заряда в фоновом режиме. Функцию не видно ни среди приложений, ни в главном меню настроек.

Как включить скрытую функцию

Нужно выполнить такие шаги:

Читайте также:
  • открыть "Настройки", перейти к "Подключениям" и Wi-Fi, нажать меню с тремя точками и выбрать Intelligent Wi-Fi;
  • несколько раз нажать на Intelligent Wi-Fi (автор называет семь раз), чтобы открыть Connectivity Labs;
  • найти там AI Network Guard и создать шестизначный PIN-код в пункте Set up a Guardian PIN;
  • открыть Manage restrictions и выбрать приложения, которые должны оставаться без интернета.

Как вернуть доступ к интернету

Вернуть доступ можно общим переключателем или убрав приложение из списка Currently Restricted. В дополнительных настройках есть также режим Downtime, который автоматически включает ограничения в выбранные часы.

Функция требует One UI 9.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Galaxy имеют встроенную диагностику батареи и основных компонентов. Она помогает проверить устройство перед обращением в сервис.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дополнительные настройки камеры Samsung Galaxy открывает модуль Camera Assistant из приложения Good Lock. Он позволяет управлять автоматическим переключением объективов, HDR, скоростью съемки и элементами на экране видоискателя.

Samsung мобильный интернет функции смартфона Android-смартфон One UI 9
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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