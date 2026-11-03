Камеры смартфона Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Дополнительные настройки камеры смартфонов Samsung Galaxy по умолчанию недоступны и открываются через модуль Camera Assistant в приложении Good Lock. Он позволяет управлять автоматическим переключением объективов, HDR, скоростью съемки и даже элементами на экране видоискателя.

О возможностях модуля говорится в материале Android Authority, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое Camera Assistant, как его установить и где он доступен

Приложение камеры Samsung имеет стандартное меню, где можно управлять форматом фото, геотегами, режимами съемки и другими привычными параметрами. Однако есть и второе меню настроек, которое предлагает гораздо больше.

Чтобы получить Camera Assistant, сначала нужно установить приложение Good Lock, если его ещё нет. Затем следует открыть Good Lock, найти модуль Camera Assistant и установить его.

Открыть модуль можно тремя способами: через ярлык в меню приложений, через само приложение Good Lock или выбрав Camera Assistant в настройках камеры. Внутри пользователь увидит обширный список опций для точной настройки камеры.

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Camera Assistant доступен на большинстве смартфонов Galaxy среднего и флагманского класса, но набор опций зависит от модели. Например, на Z Flip 8 есть функция Mirror View: она превращает внешний дисплей в цифровое зеркало с частотой до 120 кадров/с и подсветкой по краям.

Недостаток у модуля только один: он скрыт по умолчанию, и случайно на него вряд ли наткнёшься.

Какие функции ускоряют съемку и добавляют кадры

Опция "Quick tap shutter" устраняет небольшую задержку между нажатием затвора и моментом съемки. По умолчанию камера Samsung тратит полсекунды, чтобы сделать снимок в наилучшем качестве. Это хорошо, однако из-за такой паузы можно пропустить трогательный момент, например, когда ребенок или собака делает что-то забавное.

Если нужен обратный подход и больше деталей на снимке, можно включить переключатель "Prioritize focus over speed". Тогда камера будет ждать, пока действительно сфокусируется, и только потом сделает снимок.

По умолчанию таймер при групповых фото делает только один кадр после обратного отсчёта. Опция "Timer multi-photo options" позволяет снимать 3, 5 или до 7 фото и даже выбрать интервал между ними.

Если провести пальцем по кнопке затвора до края экрана, камера снимает серию кадров, а это полезно для быстрых движений. Этот же жест можно настроить на запись GIF, чтобы создавать анимацию сразу, а не из статичных фото.

Как настроить HDR, переключение объективов и цифровой зум

Приложение "Камера" от Samsung часто критикуют за чрезмерную обработку снимков, из-за которой они порой выглядят неестественно. Большую роль в этом играет автоматический HDR, который в Camera Assistant можно отключить с помощью опции "Stop auto HDR". Тогда фотографии будут выглядеть более естественно и близко к реальности.

Смартфон Samsung автоматически переключается между объективами в зависимости от освещения, уровня зума и того, что именно снимает пользователь. Например, при приближении или отдалении телефон может заменять основной широкоугольный сенсор на телеобъектив или сверхширокоугольный объектив. Обычно это полезно, но опция "Stop auto lens switching" позволяет отключить автоматическое переключение и выбирать объектив самостоятельно.

При сильном приближении разрешение снимка автоматически снижается, ведь камера фактически обрезает изображение с сенсора, а не использует отдельный объектив. Опция "Upscale digital zoom" масштабирует обрезанный кадр до заданного разрешения. Новых деталей она не добавит, но снимок будет выглядеть немного лучше.

Дополнительные режимы, индикаторы и экономия заряда при съемке видео

Во вкладке "More" приложения камеры уже есть режимы "Panorama", "Slow Motion", "Hyperlapse", "Portrait Video" и "Pro mode". В разделе "Additional Modes" модуля "Camera Assistant" можно включить ещё несколько режимов: "Night", "Single take" и "Dual rec".

Верхняя панель камеры отображает несколько полезных ярлыков: вспышка, разрешение, движущееся фото и фильтры. Таймер, распознавание лиц, соотношение сторон и экспозиция спрятаны в меню "Quick Controls", которое открывается кнопкой с четырьмя точками.

Camera Assistant позволяет настроить верхнюю панель и переставить эти ярлыки. Для этого нужно открыть "Customize indicators", выбрать "Photo indicators" или "Video indicators" и с помощью переключателей показать или скрыть нужные элементы.

Опция "Dim screen while recording" подойдет не всем, но полезна тем, кто снимает длительные видео. Держать экран на полной яркости в таком случае нет смысла, так как это только зря разряжает аккумулятор. Опция автоматически приглушает экран после минуты бездействия, а время ожидания можно увеличить до 3, 5 или 10 минут.

Ранее Новини.LIVE писали, что приложение "Камера" в iOS 27 получило панель быстрого доступа, которую пользователь может настроить самостоятельно: выбрать нужные переключатели и составить для каждого из режимов собственный список кнопок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что камера современного Android-смартфона давно выходит за рамки съемки и может помогать в повседневных задачах.