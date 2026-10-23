Смартфон с направленным на него лазером. Фото: кадр из видео/YouTube

Лазерный луч может навсегда повредить сенсор камеры смартфона, даже если в момент попадания света пользователь ничего не снимает. Последствиями могут стать розовые точки на фотографиях, дефекты изображения или полный выход камеры из строя.

Об опасности лазерного излучения для камер смартфонов пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Как лазерный луч может испортить камеру смартфона

Проблема связана с тем, как объектив камеры пропускает и фокусирует свет. По объяснению Международной ассоциации лазерных дисплеев (ILDA), попадая внутрь объектива, лазерный луч может концентрироваться на крошечном участке светочувствительного сенсора.

Поскольку такие элементы чувствительны к нагреванию, высокая концентрация световой энергии может привести к их повреждению. Причем для этого не обязательно открывать приложение камеры — риск существует и тогда, когда она не используется.

Apple уже предупреждает владельцев iPhone о возможном вреде от лазеров и лидаров, которые применяются, в частности, в автомобилях с системами автономного управления. Подобные случаи фиксировались и при взаимодействии камер смартфонов с лидаром автомобиля Volvo EX90.

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Повреждение датчика необратимо. Если лазер нарушил работу светочувствительных элементов, дефекты могут появляться как в предварительном просмотре изображения, так и на готовых фотографиях.

В то же время последствия зависят от характеристик излучения. Исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Optical Engineering, показало, что лазеры с непрерывным излучением могут вызывать относительно небольшие дефекты CMOS-датчиков, например снижение яркости отдельных пикселей.

В свою очередь, импульсные лазеры способны создавать яркие поврежденные пиксели или даже выводить из строя целые строки и столбцы матрицы.

Какие лазеры опасны для камеры и как избежать повреждений

Не каждая лазерная указка представляет одинаковую угрозу. По данным ILDA, обычные маломощные указки с излучением до 5 мВт в нормальных условиях недостаточно мощны, чтобы повредить сенсор камеры даже с расстояния около 30 сантиметров.

Однако более мощные источники света могут быть опасны. В частности, риски существуют при съемке лазерных шоу, где используются преимущественно лазеры с непрерывным излучением.

Особенно уязвимой может оказаться телефотокамера смартфона. Из-за особенностей её оптической системы лазерный луч способен сильнее концентрироваться на небольшом участке сенсора, повышая вероятность повреждения.

Специалисты рекомендуют не направлять камеру непосредственно на источники мощного лазерного излучения. Во время концертов лучше избегать съемки моментов, когда интенсивные лазерные лучи направлены в сторону объектива.

Хотя вероятность случайного повреждения камеры лазером остается небольшой, полностью исключать её не стоит. Особенно это касается мощных лазерных установок, ведь даже кратковременное воздействие в неблагоприятных условиях может оставить необратимые дефекты на сенсоре смартфона.

Ранее Новини.LIVE писали, что в iOS 27 Apple расширила возможности настройки приложения "Камера". Теперь владельцы iPhone могут самостоятельно определять, какие параметры съемки будут отображаться на панели быстрого доступа, и создавать отдельные наборы переключателей для разных режимов.

Также Новини.LIVE сообщали, что стремление производителей сделать смартфоны тоньше противоречит необходимости размещать в них всё более сложные камеры. Крупные сенсоры, многокомпонентная оптика и модули зума требуют больше места, поэтому блоки камер всё заметнее выступают над задней панелью.