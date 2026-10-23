Смартфон з направленим на нього лазером. Фото: кадр з відео/YouTube

Лазерний промінь може назавжди пошкодити сенсор камери смартфона, навіть якщо в момент потрапляння світла користувач нічого не знімає. Наслідками можуть стати рожеві точки на фотографіях, дефекти зображення або повний вихід камери з ладу.

Про небезпеку лазерного випромінювання для камер смартфонів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Як лазерний промінь може зіпсувати камеру смартфона

Проблема пов'язана з тим, як об'єктив камери пропускає та фокусує світло. За поясненням Міжнародної асоціації лазерних дисплеїв (ILDA), потрапляючи всередину об'єктива, лазерний промінь може концентруватися на крихітній ділянці світлочутливого сенсора.

Оскільки такі елементи чутливі до нагрівання, висока концентрація світлової енергії здатна спричинити їхнє пошкодження. Причому для цього необов'язково відкривати застосунок камери — ризик існує і тоді, коли вона не використовується.

Apple вже попереджає власників iPhone про можливу шкоду від лазерів і лідарів, які застосовуються, зокрема, в автомобілях із системами автономного керування. Подібні випадки фіксували й під час взаємодії камер смартфонів із лідаром автомобіля Volvo EX90.

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Пошкодження сенсора є незворотним. Якщо лазер порушив роботу світлочутливих елементів, дефекти можуть з'являтися як у попередньому перегляді зображення, так і на готових фотографіях.

Водночас наслідки залежать від характеристик випромінювання. Дослідження, опубліковане у 2017 році в журналі Optical Engineering, показало, що лазери з безперервним випромінюванням можуть спричиняти відносно невеликі дефекти CMOS-сенсорів, наприклад зниження яскравості окремих пікселів.

Натомість імпульсні лазери здатні створювати яскраві пошкоджені пікселі або навіть виводити з ладу цілі рядки та стовпці матриці.

Які лазери небезпечні для камери та як уникнути пошкодження

Не кожна лазерна указка становить однакову загрозу. За даними ILDA, звичайні малопотужні указки з випромінюванням до 5 мВт за нормальних умов недостатньо потужні, щоб пошкодити сенсор камери навіть із відстані близько 30 сантиметрів.

Однак потужніші джерела світла можуть бути небезпечними. Зокрема, ризики існують під час знімання лазерних шоу, де використовують переважно лазери з безперервним випромінюванням.

Особливо вразливою може виявитися телефотокамера смартфона. Через особливості її оптичної системи лазерний промінь здатний сильніше концентруватися на невеликій ділянці сенсора, підвищуючи ймовірність пошкодження.

Фахівці рекомендують не спрямовувати камеру безпосередньо на джерела потужного лазерного випромінювання. Під час концертів краще уникати знімання моментів, коли інтенсивні лазерні промені спрямовані в бік об'єктива.

Хоча ймовірність випадкового пошкодження камери лазером залишається невеликою, повністю виключати її не варто. Особливо це стосується потужних лазерних установок, адже навіть короткочасний вплив за несприятливих умов може залишити незворотні дефекти на сенсорі смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що в iOS 27 Apple розширила можливості налаштування застосунку "Камера". Тепер власники iPhone можуть самостійно визначати, які параметри знімання відображатимуться на панелі швидкого доступу, та створювати окремі набори перемикачів для різних режимів.

Також Новини.LIVE розповідали, що прагнення виробників зробити смартфони тоншими суперечить потребі розміщувати в них дедалі складніші камери. Великі сенсори, багатокомпонентна оптика та модулі зуму потребують більше простору, тому блоки камер усе помітніше виступають над задньою панеллю.