Apple дозволила змінювати панель швидкого доступу в "Камері": що можна налаштувати

Блок камер смартфона Apple iPhone 18 Pro. Фото: Unsplash

В iOS 27 застосунок "Камера" отримав настроювану панель швидкого доступу до параметрів знімання. Користувач може сам вибрати потрібні перемикачі та створити окремий набір кнопок для кожного режиму.

Про те, як налаштувати камеру в iOS 27 та які функції можна винести на панель швидкого доступу, пише редакція Новини.LIVE.

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Як налаштувати панель Камери в iOS 27

Спочатку потрібно відкрити застосунок "Камера" та вибрати потрібний режим знімання, наприклад "Фото". Після цього слід натиснути кнопку в правому нижньому куті, щоб відкрити всі налаштування.

Далі у верхньому лівому куті потрібно натиснути "Змінити". Після цього можна додавати потрібні перемикачі на верхню панель або видаляти зайві. Щоб додати функцію, достатньо натиснути на відповідну кнопку в нижній частині екрана. Для видалення потрібно натиснути на мінус біля елемента у верхній панелі.

Після завершення налаштування потрібно вибрати "Готово" у правому верхньому куті. Панель також можна повернути до початкового вигляду.

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Для кожного режиму знімання можна створити власний набір швидких кнопок.

Які функції можна додати для фото

На верхній панелі можна розмістити до семи кнопок. Для режимів "Фото", "Портрет" та "Просторове фото" доступні такі параметри:

спалах;

Live Photo;

формат або співвідношення сторін;

таймер;

експозиція;

стилі;

фільтри;

глибина різкості;

нічний режим;

формат знімка.

Для режимів "Відео", "Таймлапс", "Уповільнено" та "Кіноефект" набір відрізняється. До панелі можна додати спалах, експозицію, глибину різкості, екшн-режим та формат відео.

Раніше Новини.LIVE писали, що виробники продовжують зменшувати товщину смартфонів, тоді як блоки камер на задній панелі стають дедалі масивнішими. Це пов'язано з більшими сенсорами, складнішою оптикою та зум-модулями, для яких у тонкому корпусі бракує внутрішнього простору.

Також Новини.LIVE розповідали, що камера в сучасних Android-смартфонах виконує значно більше функцій, ніж просто фото- та відеознімання. Її можливості також можна використовувати для різних повсякденних завдань.