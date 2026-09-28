Apple разрешила изменять панель быстрого доступа в "Камере": что можно настроить

Блок камер смартфона Apple iPhone 18 Pro. Фото: Unsplash

В iOS 27 приложение "Камера" получило настраиваемую панель быстрого доступа к параметрам съемки. Пользователь может самостоятельно выбрать нужные переключатели и создать отдельный набор кнопок для каждого режима.

О том, как настроить камеру в iOS 27 и какие функции можно вынести на панель быстрого доступа, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как настроить панель "Камера" в iOS 27

Сначала нужно открыть приложение "Камера" и выбрать нужный режим съемки, например "Фото". После этого следует нажать кнопку в правом нижнем углу, чтобы открыть все настройки.

Далее в верхнем левом углу нужно нажать "Изменить". После этого можно добавлять нужные переключатели на верхнюю панель или удалять лишние. Чтобы добавить функцию, достаточно нажать на соответствующую кнопку в нижней части экрана. Для удаления нужно нажать на минус возле элемента на верхней панели.

По завершении настройки нужно выбрать "Готово" в правом верхнем углу. Панель также можно вернуть к исходному виду.

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Для каждого режима съемки можно создать собственный набор быстрых кнопок.

Какие функции можно добавить для фото

На верхней панели можно разместить до семи кнопок. Для режимов "Фото", "Портрет" и "Пространственное фото" доступны следующие параметры:

вспышка;

Live Photo;

формат или соотношение сторон;

таймер;

экспозиция;

стили;

фильтры;

глубина резкости;

ночной режим;

формат снимка.

Для режимов "Видео", "Таймлапс", "Замедленное видео" и "Киноэффект" набор параметров отличается. В панель можно добавить вспышку, экспозицию, глубину резкости, экшн-режим и формат видео.

Ранее Новини.LIVE писали, что производители продолжают уменьшать толщину смартфонов, в то время как блоки камер на задней панели становятся всё более массивными. Это связано с более крупными сенсорами, сложной оптикой и зум-модулями, для которых в тонком корпусе не хватает внутреннего пространства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что камера в современных Android-смартфонах выполняет гораздо больше функций, чем просто фото- и видеосъемка. Ее возможности также можно использовать для различных повседневных задач.