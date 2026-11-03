Камери смартфона Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Додаткові налаштування камери смартфонів Samsung Galaxy недоступні за замовчуванням і відкриваються через модуль Camera Assistant із застосунку Good Lock. Він дає змогу керувати автоматичним перемиканням об'єктивів, HDR, швидкістю зйомки та навіть елементами на екрані видошукача.

Про можливості модуля йдеться в матеріалі Android Authority, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Що таке Camera Assistant, як його встановити і де він доступний

Застосунок камери Samsung має стандартне меню, де можна керувати форматом фото, геотегами, способами зйомки та іншими звичними параметрами. Проте є й друге меню налаштувань, яке пропонує значно більше.

Щоб отримати Camera Assistant, потрібно спершу завантажити застосунок Good Lock, якщо його ще немає. Далі слід відкрити Good Lock, знайти модуль Camera Assistant і завантажити його.

Відкрити модуль можна трьома способами: через ярлик у меню застосунків, через сам Good Lock або вибравши Camera Assistant у налаштуваннях камери. Усередині користувач побачить довгий список опцій для тонкого налаштування камери.

Читайте також:

Camera Assistant доступний на більшості Galaxy середнього й флагманського класу, але набір опцій залежить від моделі. Наприклад, на Z Flip 8 є функція Mirror View: вона перетворює зовнішній дисплей на цифрове дзеркало з частотою до 120 кадрів/с і підсвіткою по краях.

Недолік модуля лише один: його приховано за замовчуванням, і випадково на нього навряд чи натрапиш.

Які функції прискорюють зйомку й додають кадри

Опція "Quick tap shutter" прибирає невелику затримку між натисканням затвора й моментом зйомки. За замовчуванням камера Samsung витрачає півсекунди, щоб зняти кадр у найкращій якості. Це добре, проте через таку паузу можна пропустити зворушливий момент, наприклад, коли дитина чи собака робить щось кумедне.

Якщо потрібен протилежний підхід і більше деталей на знімку, можна ввімкнути перемикач "Prioritize focus over speed". Тоді камера чекатиме, доки по-справжньому наведе фокус, і лише потім зробить знімок.

За замовчуванням таймер під час групових фото робить лише один кадр після зворотного відліку. Опція "Timer multi-photo options" дозволяє знімати 3, 5 або до 7 фото й навіть обрати інтервал між ними.

Якщо провести кнопку затвора до краю екрана, камера знімає серію кадрів, а це корисно для швидких рухів. Цей самий жест можна налаштувати на запис GIF, щоб створювати анімацію одразу, а не зі статичних фото.

Як налаштувати HDR, перемикання об'єктивів і цифровий зум

Застосунок камери Samsung часто критикують за надмірну обробку знімків, через яку вони подекуди виглядають неприродно. Велику роль у цьому відіграє автоматичний HDR, який у Camera Assistant можна вимкнути опцією "Stop auto HDR". Тоді фото будуть мати природніший й ближчий до реальності вигляд.

Смартфон Samsung автоматично перемикається між об'єктивами залежно від освітлення, рівня зуму й того, що саме знімає користувач. Наприклад, під час наближення чи віддалення телефон може змінювати основний ширококутний сенсор на телеоб'єктив або надширококутний об'єктив. Зазвичай це корисно, але опція "Stop auto lens switching" дозволяє вимкнути автоматичне перемикання й обирати об'єктив самостійно.

Під час сильного наближення роздільна здатність знімка автоматично падає, адже камера фактично обрізає зображення сенсора, а не використовує окремий об'єктив. Опція "Upscale digital zoom" масштабує обрізаний кадр до встановленої роздільної здатності. Нових деталей вона не додасть, але знімок буде мати трохи кращий вигляд.

Додаткові режими, індикатори й економія заряду під час відео

У вкладці More застосунку камери вже є Panorama, Slow Motion, Hyperlapse, Portrait Video і Pro mode. У розділі Additional Modes модуля Camera Assistant можна ввімкнути ще кілька режимів: Night, Single take і Dual rec.

Верхня панель камери показує кілька корисних ярликів: спалах, роздільну здатність, рухоме фото й фільтри. Таймер, розпізнавання облич, співвідношення сторін і експозиція сховані в меню Quick Controls, яке відкриває кнопка з чотирма крапками.

Camera Assistant дозволяє налаштувати верхню панель і переставити ці ярлики. Для цього потрібно відкрити Customize indicators, обрати Photo indicators або Video indicators і перемикачами показати чи приховати потрібні елементи.

Опція "Dim screen while recording" підійде не всім, але корисна тим, хто знімає тривалі відео. Тримати екран на повній яскравості в такому разі немає сенсу, бо це лише марно розряджає акумулятор. Опція автоматично приглушує екран після хвилини без дій, а час очікування можна збільшити до 3, 5 або 10 хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що застосунок "Камера" в iOS 27 отримав панель швидкого доступу, яку користувач може налаштувати сам: обрати потрібні перемикачі й скласти для кожного з режимів власний перелік кнопок.

Також Новини.LIVE розповідали, що камера сучасного Android-смартфона давно виходить за межі зйомки й може допомагати у повсякденних завданнях.