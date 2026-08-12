6 полезных функций Samsung Galaxy, которых нет в других Android-смартфонах

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны Samsung Galaxy обладают рядом возможностей One UI, которые заметно отличают их от других Android-устройств. Среди них есть инструменты для защиты данных, работы с Wi-Fi, автоматизации и даже превращения телефона в настольный компьютер.

О шести полезных функциях Samsung Galaxy, которые выделяют смартфоны этого бренда среди других Android-устройств, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

"Защищенная папка" скрывает личные файлы и приложения

"Защищенная папка" создает на Galaxy отдельное пространство для личных приложений, фотографий и файлов. Доступ к нему можно закрыть PIN-кодом, паролем или отпечатком пальца.

Данные внутри изолированы от основного профиля и зашифрованы. Саму иконку "Защищенной папки" по желанию можно скрыть из списка приложений.

Встроенный анализатор помогает выявить проблемы с Wi-Fi

В смартфонах Galaxy есть скрытый инструмент для анализа беспроводной сети. Он позволяет оценивать уровень сигнала Wi-Fi в разных частях дома и находить зоны со слабым покрытием.

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Благодаря этому можно понять, стоит ли изменить расположение роутера.

Смартфон также способен просканировать доступные Wi-Fi-каналы и показать, какие из них перегружены соседними сетями.

Samsung DeX превращает смартфон в настольный компьютер

Samsung DeX позволяет подключить Galaxy к монитору или телевизору и использовать смартфон в режиме, похожем на настольный компьютер. К системе также можно подключить клавиатуру и мышь.

Интерфейс поддерживает окна с изменяемым размером, панель задач и перетаскивание файлов.

Веб-браузеры, офисные программы и почтовые клиенты при этом работают скорее как настольные аналоги, а не просто увеличенные мобильные приложения.

Good Lock расширяет возможности персонализации

Good Lock — официальный набор модулей Samsung для расширенной настройки смартфонов Galaxy.

С его помощью можно добавить новые настройки камеры и режимы съемки, переназначить физические кнопки и проверить, какие приложения создают нагрузку на аккумулятор.

Отдельный модуль позволяет настраивать время отключения экрана и частоту обновления отдельно для разных приложений.

Samsung предоставляет 30 дней для временного резервного копирования

Функция временного облачного резервного копирования позволяет бесплатно сохранить данные смартфона в Samsung Cloud на 30 дней.

В резервную копию могут входить приложения, фотографии, видео, контакты, сообщения, настройки и даже данные из "Защищенной папки".

Функция в первую очередь предназначена для переноса информации на новый смартфон, но также может быть полезна перед сбросом устройства к заводским настройкам.

"Режимы и сценарии" автоматизируют повседневные действия

"Режимы и сценарии" позволяют автоматизировать различные действия на смартфоне Galaxy.

Например, устройство может автоматически включать тёмную тему в определённое время или повышать громкость до 80% после подключения наушников.

Благодаря этому поведение смартфона можно изменять в зависимости от того, чем в данный момент занимается пользователь.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может постепенно терять производительность даже без явных технических проблем. Причиной нередко становятся временные файлы из мессенджеров, браузеров и других приложений, которые со временем занимают несколько гигабайт памяти.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже новый Android-смартфон способен заметно разряжаться в течение ночи, несмотря на выключенный экран и отсутствие активного использования. К этому может приводить фоновая функция, которая постоянно сканирует пространство в поисках беспроводных сигналов.