Чип пам'яті. Фото: Reuters

Дефіцит пам'яті на світовому ринку може стати ще гострішим у 2027 році, попри плани виробників збільшувати обсяги випуску мікросхем. Samsung попередила, що стрімке зростання попиту з боку індустрії штучного інтелекту випереджатиме можливості постачальників.

Про прогноз Samsung Electronics щодо ситуації на ринку пам'яті пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Samsung Newsroom.

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Чому дефіцит пам'яті у 2027 році посилиться

Samsung очікує, що наступного року попит на мікросхеми пам'яті зростатиме швидше, ніж виробники зможуть нарощувати постачання. Основним чинником компанія називає розвиток штучного інтелекту, який потребує дедалі більших обчислювальних ресурсів.

За оцінкою Samsung, у 2027 році розрив між попитом і пропозицією на ринку пам'яті стане більшим, ніж у 2026-му. При цьому високі темпи розвитку серверного сегмента вже призвели до підвищення цін у різних категоріях пам'яті.

Особливо помітним є попит на HBM — високошвидкісну пам'ять, яку використовують у продуктивних обчислювальних системах. Samsung повідомила, що всі заплановані на 2027 рік обсяги постачання HBM уже розпродані, але великі замовники продовжують запитувати додаткові партії.

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У третьому кварталі виторг компанії від продажу HBM4 збільшився більш ніж утричі. Тепер цей тип пам'яті забезпечує приблизно 60% усієї виручки Samsung у сегменті HBM.

Компанія також уклала довгострокові угоди на постачання пам'яті з десятьма великими клієнтами. Ще з десятьма потенційними замовниками тривають переговори.

Як Samsung планує боротися з нестачею пам'яті

Щоб задовольнити зростаючі потреби ринку, Samsung збирається розширювати постачання HBM, DRAM, SSD та накопичувачів на базі пам'яті QLC.

Додатковий попит компанія очікує від нових обчислювальних платформ на основі центральних і графічних процесорів. Окремим чинником стане поширення сервісів із персональними ШІ-агентами, які, за прогнозом Samsung, стимулюватимуть попит на QLC SSD.

Для розширення виробництва компанія планує збільшити капітальні витрати у 2026 році на 62% — до 63 млрд доларів. Понад 90% цих коштів буде спрямовано на розвиток підрозділу Device Solutions, відповідального, зокрема, за виробництво напівпровідників.

У 2027 році Samsung також очікує рекордного рівня капітальних інвестицій. Таким чином виробник прагне збільшити обсяги постачання та скоротити нестачу пам'яті на світовому ринку.

Однак навіть масштабне розширення виробництва, за прогнозом компанії, не дозволить повністю задовольнити попит. Samsung вважає, що у 2027 році потреби індустрії штучного інтелекту зростатимуть настільки швидко, що дефіцит пам'яті лише поглибиться.

Раніше Новини.LIVE писали, що дефіцит комплектуючих може змусити виробників смартфонів переглянути звичну тенденцію до збільшення оперативної пам'яті. Замість покращення характеристик нові бюджетні моделі ризикують знову отримати лише 4 ГБ ОЗП, тоді як виробники флагманів можуть зупинитися на 12 ГБ.

Також Новини.LIVE розповідали, що значне споживання оперативної пам'яті браузером Google Chrome не обов'язково свідчить про несправність або погану оптимізацію. Навіть коли відкрито багато вкладок і використання ОЗП помітно зростає, це не завжди негативно впливає на роботу комп'ютера.