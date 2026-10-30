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Главная Техно Samsung предупредила о еще большем дефиците памяти в 2027 году

Samsung предупредила о еще большем дефиците памяти в 2027 году

Ua ru
30 октября 2026 14:24
Samsung предупредила об обострении дефицита оперативной памяти и микросхем в 2027 году Reuters
Чип памяти. Фото: Reuters

Дефицит памяти на мировом рынке может еще более обостриться в 2027 году, несмотря на планы производителей по увеличению объемов выпуска микросхем. Samsung предупредила, что стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта будет опережать возможности поставщиков.

О прогнозе Samsung Electronics относительно ситуации на рынке памяти пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Samsung Newsroom.

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Почему дефицит памяти в 2027 году усугубится

Samsung ожидает, что в следующем году спрос на микросхемы памяти будет расти быстрее, чем производители смогут наращивать поставки. Основным фактором компания называет развитие искусственного интеллекта, который требует все больших вычислительных ресурсов.

По оценке Samsung, в 2027 году разрыв между спросом и предложением на рынке памяти станет больше, чем в 2026-м. При этом высокие темпы развития серверного сегмента уже привели к росту цен в различных категориях памяти.

Особенно заметным является спрос на HBM — высокоскоростную память, которую используют в высокопроизводительных вычислительных системах. Samsung сообщила, что все запланированные на 2027 год объемы поставок HBM уже распроданы, но крупные заказчики продолжают запрашивать дополнительные партии.

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В третьем квартале выручка компании от продаж HBM4 увеличилась более чем в три раза. Теперь этот тип памяти обеспечивает примерно 60% всей выручки Samsung в сегменте HBM.

Компания также заключила долгосрочные соглашения на поставку памяти с десятью крупными клиентами. Еще с десятью потенциальными заказчиками ведутся переговоры.

Как Samsung планирует бороться с нехваткой памяти

Чтобы удовлетворить растущие потребности рынка, Samsung намерена расширять поставки HBM, DRAM, SSD и накопителей на базе памяти QLC.

Дополнительный спрос компания ожидает от новых вычислительных платформ на основе центральных и графических процессоров. Отдельным фактором станет распространение сервисов с персональными ИИ-агентами, которые, по прогнозу Samsung, будут стимулировать спрос на QLC SSD.

Для расширения производства компания планирует увеличить капитальные затраты в 2026 году на 62% — до 63 млрд долларов. Более 90% этих средств будет направлено на развитие подразделения Device Solutions, ответственного, в частности, за производство полупроводников.

В 2027 году Samsung также ожидает рекордного уровня капитальных инвестиций. Таким образом производитель стремится увеличить объемы поставок и сократить дефицит памяти на мировом рынке.

Однако даже масштабное расширение производства, по прогнозу компании, не позволит полностью удовлетворить спрос. Samsung считает, что в 2027 году потребности индустрии искусственного интеллекта будут расти настолько быстро, что дефицит памяти только усугубится.

Ранее Новини.LIVE писали, что дефицит комплектующих может заставить производителей смартфонов пересмотреть привычную тенденцию к увеличению объема оперативной памяти. Вместо улучшения характеристик новые бюджетные модели рискуют вновь получить лишь 4 ГБ ОЗУ, тогда как производители флагманов могут остановиться на 12 ГБ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что значительное потребление оперативной памяти браузером Google Chrome не обязательно свидетельствует о неисправности или плохой оптимизации. Даже когда открыто много вкладок и использование ОЗУ заметно возрастает, это не всегда негативно сказывается на работе компьютера.

Samsung искусственный интеллект оперативная память дефицит памяти
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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